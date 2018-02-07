命理師神預測：戊戌狗年「大溪水」！這4個月慎防地震

2018年02月07日 15:46 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

繼上週花蓮發生規模5.8的強震後，昨天深夜又發生規模6的劇震，民眾人心惶惶，擔心會不會還有「大難將至」？命理師黃逢逸表示，之前曾預測，立春之後的「甲寅月」恐怕「大溪水」太多，果然近日就接二連三發生大事。另外，命理師江柏樂也提醒，今年是「天羅地網年」，對應到農曆是3、6、9、12月，提醒未來這4個月仍須特別提防地震發生。

命理師江柏樂碰巧昨天在花蓮工作，傍晚才返回台北。(圖/翻攝自江伯樂臉書)

命理師江柏樂。(圖/翻攝自江伯樂臉書)

黃逢逸今天在臉書指出，2月4日立春過後就開始戊戌狗年，雖然代表雞飛狗跳的日子即將過去，但「戊戌平地木，甲寅大溪水」，立春之後的月份是甲寅月，雖然水生木看起來是好事，但就怕這個「大溪水」太多、太大，會把戊戌木弄倒，提醒大家這段期間要特別小心。

他預期大概送神之後，也就是農曆12月24日(今年國曆2月9日)後就會平順許多。黃逢逸也建議，這段期間可以放艾草、抹草、芙蓉這一類的東西在身上保平安。

另外，命理師江柏樂也表示，早在今年的農民曆預測，今年狗年是戊戌年，戊戌都屬土，土主中宮，代表有極大地震。另外，今年是天羅地網年，對應到農曆是3、6、9、12月，提醒未來這4個月仍須特別提防地震發生。

江柏樂碰巧昨天在花蓮工作，傍晚才返回台北，他也心有餘悸的說：「如果工作拖晚一點可能就回不來了，差一點就碰上自己的預言。」

(中時電子報)