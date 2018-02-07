莊雨潔花蓮遊遇震素顏連線 華視新聞總動員不停棚

2018年02月07日 15:40 時報周刊 林彥君

花蓮遇到強震，華視新聞第一時間總動員，新聞部記者深夜全部回岡位應戰，由地方中心主任、主播黃柏齡帶隊直驅花蓮，主播莊雨潔在地震當時人恰好休假在花蓮，立刻銷假前往災情最嚴重的地區連線，莊雨潔說：「當下很鎮定立刻打電話給主管自願支援，但旁邊的陸客都很害怕尖叫，我們還去幫忙安撫，整個晚上都沒人敢進屋子休息」，華視新聞也從清晨六點開始播特別報導，將一路播到晚間八點，讓民眾能夠掌握第一手的地震救災資訊！

華視主播莊雨潔地震當天剛好跟朋友去花蓮玩，開車回台北的路上碰上六級強震，當時正行經七星橋時一陣天搖地動，莊雨潔說：「當下以為駕駛方向盤沒抓穩或是爆胎，後來才發現是大地震」，七星橋也因為結構損害封橋，第一時間她還衝下車拍影片，要將第一手消息立刻傳回新聞部。莊雨潔描述當時周圍許多陸客，碰上強震都相當驚慌，尖叫聲此起彼落，「陸客們一直大喊沒碰過這麼大的地震，我們還去幫忙安撫」。雖然當下素顏打扮沒有裝髮，莊雨潔還是肩負起新聞人的使命，素顏再鏡頭連線，也成為第一個趕到災區的新聞主播。

華視新聞為了讓觀眾知道最新最快的地震救災資訊，新聞部員工全體召回，地方中心主任、主播黃柏齡搶搭隔天最早的火車，帶了十多位記者從台北直驅花蓮，也因為花東車票一票難求，全體都擠在車廂後頭席地而坐，黃柏齡表示：「非常時期能有地板坐已經很好了，雖然有跟台鐵通報，也可能因此受罰，但為了新聞只能冒此風險了」。華視新聞從北中南調派記者前進花蓮，一共派出近30位人員、3部SNG車進行連線，更從晨間新聞六點開始進行特別報導，取消卡通、連續劇的播出時段，將一路播新聞到晚間八點，要提供最即時的資訊給觀眾，也請持續鎖定華視，有最新的災情報導

(時報周刊)