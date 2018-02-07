陳菊：高雄市全力配合中央與花蓮救災

2018年02月07日 15:44 中時 李義

高雄市長陳菊7日表示，得知災情後，即與中央及行政院花東聯合服務中心執行長許傳盛保持聯繫，未來若中央或花蓮有任何需要，高市府絕對會全力配合。高雄市特搜隊員與榮總醫護人員立即開拔赴災區。

陳菊於接獲花蓮地震發生第一時間，了解高雄市並無災情傳出後，也立即指示消防局迅速動員、集結特搜人員前往花蓮災區協助救災。

消防局也依消防署通知整備支援救災，特搜中隊人員立即檢驗生命探測器、聲納探測等高科技救生器材，試動各項破壞器材，並逐一裝箱妥置。

第一梯次由消防局特搜中隊18人及搜救犬2隻、榮總醫療團隊2名醫師及2名護理師共22人2犬前往支援，由特搜中隊王伯仁中隊率隊從南迴公路前往花蓮地區。

消防局表示，特搜中隊是高市消防局集合各轄區消防隊精英所集合組成的隊伍，專門負責國內外地震災害人道救援及國內重大災害第一線搶救人員，曾在八一氣爆及維冠大樓震災等大型災難都有優異表現，並於104年獲得公務人員傑出貢獻團體獎殊榮，救災能力備受各方肯定。

與消防局依據災害防救法第22條簽訂相互支援協定的高雄榮民總醫院醫療團隊，也迅速動起來，將在災區建立醫療站，對受困傷者做第一時間的醫療及照護，並為搶救人員強而有力的後援。

(中時)