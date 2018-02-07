災情總覽》花蓮震災7死 260傷 67人失聯 陸籍余妃傷重死亡

搜救隊員7日下午3時餘在雲門翠堤大樓2樓找到兩具遺體。(張鎧乙攝)

友善列印
中時電子報
搜救隊員下午3時餘從雲門翠堤大樓2樓的瓦礫堆中找到兩具遺體。(張鎧乙攝)
中央災害應變中心提供

最新消息，在慈濟醫院搶救的余妃（45歲，中國大陸籍）因傷重在今天晚間9時宣告死亡。根據中央災害應變中心統計，計花蓮市統帥大樓、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4處建築物受損，造成7人死亡、260人受傷、67人失聯，仍有665人接受收容。

應變中心指揮官內政部長葉俊榮表示，災害現場搜救已近24小時，入夜後天氣寒冷，要求搜索救援組提醒現場各救援團體注意身體保暖及自身安全。

一、死亡民眾7人

1.雲門翠堤60歲女性

2.雲門翠堤66歲男性

3.雲門翠堤男性（戴OO）

4.雲門翠堤女性（身份待確認）

5.統帥大飯店員工周志軒

6.雲門翠堤女性（身份待確認）

7.雲門翠堤女性余妃（45歲，中國大陸籍）

二、受傷者260人：送往慈濟醫院有118人、門諾醫院80人、國軍805醫院16人、部立花蓮醫院40人、鳳林榮民醫院2人、玉里榮民醫院2人。外交部表示，已知有31名外籍人士受波及，但都無大礙。

三、失聯人數：總計67人

國盛六街2號 12人

國盛六街41號 3人

雲門翠堤 52人

四、收容所開設：花蓮縣體育館378、中華國小287人；共665人

五、停水：強震造成約4萬戶停水，其中3萬5000戶管線破裂，因需人工修復，預計今晚9時修復。包括光華淨水場送往壽豐鄉鹽寮村管線破裂，停水100戶；砂婆礑淨水場送尚志淨水場管線破裂，停水3萬5000戶；富世淨水場原水管線破裂，停水4900戶，共計約4萬戶停水。

六、停電：因濱海饋線跳脫、花蓮商校街倒塌大樓等地，共有約2008戶曾受停電影響，可復電的1822戶經搶修後已恢復供電；仍停電186戶為倒塌大樓及台電配合危樓處理等4棟大樓住戶。

七、受災學校：計53所，花蓮有23校最多，高雄有7校次之，宜蘭縣、苗栗縣、台北市及台南市也都有學校通報受災。全台學校累積災損逾1531萬多元，花蓮縣損1331萬多元最多，高雄市災損135萬多元居次，若單看學校，花蓮縣明義國小通報初估災損達744萬元最慘，花蓮縣北昌國小也報災損309萬多元，花蓮壽豐國小則報災損100萬元。

八、電信：花蓮強震共造成68座基地台受損、以及洄瀾有線電視732用戶線路中斷，中華電昨晚7點12分已全數修復。五大電信公司同步啟動災區減免月租費甚至語音及上網費。

(中時電子報)

雲門翠堤大樓再尋獲2女遺體 罹難… 老翁理髮後忘了回家的路 警熱心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。