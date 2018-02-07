災情總覽》花蓮震災7死 260傷 67人失聯 陸籍余妃傷重死亡

2018年02月07日 16:03 中時電子報 張達智 、 張理國 、 丁世傑 、 吳家詮

搜救隊員下午3時餘從雲門翠堤大樓2樓的瓦礫堆中找到兩具遺體。(張鎧乙攝)

中央災害應變中心提供

最新消息，在慈濟醫院搶救的余妃（45歲，中國大陸籍）因傷重在今天晚間9時宣告死亡。根據中央災害應變中心統計，計花蓮市統帥大樓、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4處建築物受損，造成7人死亡、260人受傷、67人失聯，仍有665人接受收容。

應變中心指揮官內政部長葉俊榮表示，災害現場搜救已近24小時，入夜後天氣寒冷，要求搜索救援組提醒現場各救援團體注意身體保暖及自身安全。

一、死亡民眾7人

1.雲門翠堤60歲女性

2.雲門翠堤66歲男性

3.雲門翠堤男性（戴OO）

4.雲門翠堤女性（身份待確認）

5.統帥大飯店員工周志軒

6.雲門翠堤女性（身份待確認）

7.雲門翠堤女性余妃（45歲，中國大陸籍）

二、受傷者260人：送往慈濟醫院有118人、門諾醫院80人、國軍805醫院16人、部立花蓮醫院40人、鳳林榮民醫院2人、玉里榮民醫院2人。外交部表示，已知有31名外籍人士受波及，但都無大礙。

三、失聯人數：總計67人

國盛六街2號 12人

國盛六街41號 3人

雲門翠堤 52人

四、收容所開設：花蓮縣體育館378、中華國小287人；共665人

五、停水：強震造成約4萬戶停水，其中3萬5000戶管線破裂，因需人工修復，預計今晚9時修復。包括光華淨水場送往壽豐鄉鹽寮村管線破裂，停水100戶；砂婆礑淨水場送尚志淨水場管線破裂，停水3萬5000戶；富世淨水場原水管線破裂，停水4900戶，共計約4萬戶停水。

六、停電：因濱海饋線跳脫、花蓮商校街倒塌大樓等地，共有約2008戶曾受停電影響，可復電的1822戶經搶修後已恢復供電；仍停電186戶為倒塌大樓及台電配合危樓處理等4棟大樓住戶。

七、受災學校：計53所，花蓮有23校最多，高雄有7校次之，宜蘭縣、苗栗縣、台北市及台南市也都有學校通報受災。全台學校累積災損逾1531萬多元，花蓮縣損1331萬多元最多，高雄市災損135萬多元居次，若單看學校，花蓮縣明義國小通報初估災損達744萬元最慘，花蓮縣北昌國小也報災損309萬多元，花蓮壽豐國小則報災損100萬元。

八、電信：花蓮強震共造成68座基地台受損、以及洄瀾有線電視732用戶線路中斷，中華電昨晚7點12分已全數修復。五大電信公司同步啟動災區減免月租費甚至語音及上網費。

(中時電子報)