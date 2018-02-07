強震忙著逃命 健保署：沒健保卡也可安心就醫

2018年02月07日 16:13 中時 倪浩倫

花蓮昨夜發生6.0強震，至今已造成7死、254傷的災害，更還有88人失聯；衛生福利部中央健保署表示，受災戶若需要就醫，就算未帶攜帶健保卡、或卡片遭損壞，各特約醫院仍會提供醫療服務，若卡片已損毀，也會免費換發一張新卡。

花蓮強震現正持續搜救中，除了仍失聯的88人外，還有近30名傷者住院或留院觀察中，由於強震來的突然，多數人忙著逃命，什麼都沒來不及攜出，更別提遭救難隊救出的受災戶；健保署表示，對於未帶健保卡、或卡片遭損毀的受災戶，就醫時不用擔心，各醫療院所會依據「例外就醫」受理就醫。

健保署強調，各醫院都備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，醫療院所只要在名冊上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話和地址，便可以健保身分就醫。

受災戶若因地震，導致健保卡毀損，健保署也會免費提供換發一張新卡。民眾只要填妥「請領健保卡申請表」，並註明「花蓮地震受災戶」，就近到各地郵局，或透過當地戶政事務所、健保署各服務據點，便可免費申請製發健保卡，若有疑問也可撥打專線0800-030-598詢問。

健保署強調，各醫療院所應全力救治地震受傷的民眾，不用擔心後續醫療費用申報問題，待行政院公告災區範圍，其受災居民的健保費補助和免部分負擔費用，均可依相關規定從寬辦理。

(中時)