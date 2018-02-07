一張圖秒懂 花蓮震垮建築物全在米崙斷層上

花蓮規模6.0地震的受災建築物和設施，全聚集在米崙斷層位置。（圖片/國研院國震中心提供）

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中時電子報

花蓮連日地震不斷，到底成因為何？目前意見相當紛歧，但不只一位學者指出，米崙斷層才是花蓮強震關鍵。今（7）日網路流傳的米崙斷層位置圖可發現，這次倒塌的建築物或橋樑，全都聚集在米崙斷層帶上，與米崙斷層的說法不謀而合。

從國研院國震中心發布的「災損點與米崙斷層位置圖」，可看出統帥飯店、商校街雲門翠堤大樓、花蓮國盛一街1號大樓倒塌、國盛六街41號民宅倒塌、七星潭大橋龜裂、花蓮大橋窿起，全都聚集在此斷層上，也難怪這些建築物、設施受損狀況格外嚴重。

聯合報報導，中央大學地科系教授馬國鳳指出，1951年在米崙斷層上，就發生過兩個規模7.5左右的強震，但當時都市化程度不深，因此沒有釀成重大災情。

不過78歲王姓婦人說，60幾年前花崗山也就是現在統帥飯店所在地，那時都是木造房子，「市區幾乎倒一片，彷佛轟炸過的廢墟一般」。

另據經濟部中央地質調查所調查報告指出，米崙斷層又稱為花蓮斷層或美崙斷層。米崙斷層位於花東縱谷北端、米崙台地西側邊界，在陸地上的分布北起七星潭海岸、南至花蓮市美崙山西南側，向南延伸並不顯著，陸地上全長大約8公里。

報告指出，1951年的花蓮外海地震，曾造成米崙斷層地表破裂，顯示米崙斷層的分布可延伸至花蓮北側外海。而米崙斷層的南端到了花蓮市區內則逐漸趨於不明顯。

(中時電子報)

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