台中青年議會砲聲隆隆 關心機場接駁交通等議題

台中市第二屆「青年事務審議會」7日進行議案總研商，青年代表關心台中火車站及台中國際機場接駁公車路線等多元議題。（陳世宗翻攝）

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台中市政府由副市長林依瑩率局處代表出席青年事務審議會備詢。（陳世宗翻攝）

台中市自稱是宜居城市，但台中火車站及台中國際機場接駁公車路線，卻未如預期完備，台中市青年代表7日在議案總研商時，要求市府加強公車候車站遷移及指引標示等，讓乘客更清楚乘車地點。交通局強調，已向交通部爭取建設經費，未來機場及車站周邊設施將陸續到位。

台中市第二屆「青年事務審議會」7日進行議案總研商，副市長林依瑩率局處代表備詢。青年代表關切包括國家漫畫博物館、摘星青年計畫、酒駕管制、塑膠袋減量、免洗餐具汰換、台中火車站及台中國際機場接駁公車路線等多元議題，提出質疑及建言。

青年代表黃綺瑀關心在2020年設立的國家漫畫博物館的未來效益，期待市府，扶持在地文化產業。林依瑩說，國家漫畫博物館不只是館舍設立，還有很多動漫相關活動與補助會相應出現，可帶動整體產業發展；市府將扶助推動台中在地專業人員發展。

青年代表嚴子晴建議市府增加開往台中火車站新站的接駁公車班次，讓旅客及公車族更便利轉乘。交通局表示，受限火車站新站前復興路路寬不足，雖目前只有10條公車行經，但已產生交通壅塞情形，若再加入公車路線很可能造成交通癱瘓。

台中國際機場建設及周邊公車接駁等問題，引起青年代表魏季宏的關心，要求市府應做好妥善規畫。交通局指出，交通部已在台中國際機場擴建新航廈，未來機場服務將能更完善；雙港捷運興建完工後，軌道運輸將與機場結合，加上附近規畫後交通接駁會更完善。

(中時)

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