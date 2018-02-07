彰化二林圖書 借10本書就送紅包

2018年02月07日 16:27 中時 鐘武達

二林鎮圖書館推出借10本書就送紅包活動，獲得大人、小孩的一致迴響。（鐘武達攝）

借書拿紅包！二林鎮圖書館為刺激民眾閱讀的習慣，今年寒假至農曆春節期間，破天荒舉辦「借書送紅包」活動，民眾1次借10本書，就可拿紅包抽獎，館長邱文輝說 ，7日活動開跑 ，借書民眾突然暴增逾30%。

邱文輝表示，二林圖書館的藏書多達7萬2000多冊，從語文、應用科學、歷史地理、宗教到美術，種類應有盡有琳瑯滿目，堪稱是知識的寶庫。鎮長張國棟也說，歡迎鎮民踴躍借書，讓這個寒假、春節可以過得更充實。

「看書的人減少了！」他說，過去，平均每年約有1萬5000人次會來借書，借閱的圖書約達8萬冊，但可能是受到網路書籍影響以及民眾閱讀習慣的改變，借書民眾正逐年在減少，去年下降到每年僅剩1萬2000人次，而年借閱的圖書也下滑到6萬5000冊左右。

最近，適逢寒假與農曆春節即將到來，二林圖書館為了應景並讓民眾沾喜氣，所以決定出奇招吸引民眾來借書，2月25日前，凡持借書卡1次辦理借閱10本書以上者，就可以現場抽紅包，紅包裡的獎項多達200多種，有文具組、廚具、書籍等。

借書拿紅包抽獎，消息才發布就立刻吸引民眾熱烈迴應，甚至有1家3口一口氣借了30本，接著開心「抽紅包」，不論是抽中保溫壼或是安慰獎的小禮物，大家都很高興，直說「

摸到紅包就很開心。

(中時)