彰化、員林、鹿港、和美、溪湖、芳苑警分局長新上任

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2018年02月07日 16:25 中時 吳敏菁

吳敏菁／彰化報導

彰化縣警局7日下午舉行彰化、員林、鹿港、和美、溪湖、芳苑分局分局長聯合交接典禮，並介紹新任副局長余臺貴和督察長江麗芬，彰化縣副縣長林明裕、警察局局長林順家主持交接，各級民意代表共襄盛舉。

彰化縣警察局副局長賈立民榮調臺中市政府警察局督察。警察局督察長蔡春富榮陞澎湖縣警察局副局長。彰化分局分局長陳順和榮調鐵路警察局高雄分局分局長。員林分局分局長唐念舜榮陞南投縣政府警察局主任秘書。鹿港分局分局長劉明興榮調南投縣政府警察局南投分局分局長。溪湖分局分局長楊山明調任苗栗縣警察局警務參。芳苑分局分局長江建宏榮調苗栗縣警察局苗栗分局分局長。

雲林縣警察局副局長余臺貴榮調本縣警察局副局長。金門縣警察局主任秘書江麗芬榮調本縣警察局督察長。

彰化縣警局分局長調動部分，和美分局分局長洪宏榮榮調本縣彰化分局分局長。林縣警察局臺西分局分局長張益禎榮調本縣員林分局分局長。嘉義縣警察局中埔分局分局長施宇峰榮調本縣鹿港分局分局長。南投縣政府警察局仁愛分局分局長邱紹雄榮調本縣和美分局分局長。嘉義縣警察局水上分局分局長陳俊明榮調本縣溪湖分局分局長

。屏東縣政府警察局潮州分局分局長蘇玉坪榮調本縣芳苑分局分局長。

(中時)