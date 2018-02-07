潛艇獵手 世界最大無人反潛艦加入美海軍

2018年02月07日 16:26 中時電子報 楊幼蘭

美國國防高等研究計劃署（DARPA）已將名為「海獵手」（Sea Hunter）的第一艘美軍反潛無人艦原型交付美國海軍研究室（Office of Naval Research，ONR），以接受進一步測試。

據《外交家》（The Diplomat）雜誌網6日報導，這象徵「反潛連續追蹤無人艦」（Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel，ACTUV）專案研發已告一段落。而美國海軍研究室將接受繼續研發這革命性原型艦。

據說「海獵手」已成功從1公里外追蹤潛艦，而美國國防高等研究計劃署也在研發非傳統感測技術，以正確辨識水面艦與海上其他標的。

未來這艦身長達132英尺（約40公尺）、重140噸，船速最快可達27節的軍艦一次出巡，便可執行長達60到90天的反潛任務。而這艘高度自動化的無人艦雖然靠電腦控制，但也會有人隨時監看，以備萬一有必要時，能立即接手，而其中所應用的，就是「游擊監控」（Sparse Supervisory Control）的概念。

反潛無人艦專案負責人利特菲（Scott Littlefield）說，「海獵手」的滿載排水量為145噸，船上約可載40噸的燃料。它可在海況5，也就是浪高約達6.5英尺（約2米），風速達21節時執行任務，而最大可承受海況7，也就是惡劣氣候下高達約20英尺（約6米）的巨浪。

「海獵手」並未配備武器，但裝有能偵測、追蹤潛艦的感測器，並能與美國海軍下一代戰艦「濱海戰鬥艦」（Littoral Combat Ship，LCS）共同執行任務。一旦它發現敵方潛艇，就能引領美國海軍戰艦或戰機摧毀敵艦。

利特菲先前向《防務新聞》（Defense News）透露，「海獵手」的造價約在2,200萬到2,300萬美元（約7.1億至7.4億台幣）之間。但美國海軍未來可能大批採購，而以後再複製同型船艦，每艘造價可降至約2,000萬美元（約6.5億台幣）。

當然，這並不便宜，但他表示，未來日常運行費用很可能在1.5萬美元（約50萬台幣）至2萬美元（約65萬台幣）之間，而具備反潛能力的飛彈驅逐艦平均一天的花費，就高達約70萬美元（約2,045萬台幣），因此它還是比載人軍艦划算多了。

(中時電子報)