27刀刺殺登山翁 思覺失調症獲判無期徒刑確定

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中時

台北市周姓男子前年持刀，將素未謀面的李姓老翁亂刺27致死，死者妻子在法庭下跪哭求法官將周男判死，但歷審考量周男患有思覺失調症，且犯後撰寫悔過書表達歉意，將周男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回，周男逃過一死確定。

2016年6月12日上午，88歲的李姓男子到北市信義區四獸山山區運動卻失聯，警消接獲家屬求助，在當地虎山步道一處涼亭發現李男，李的身上被刺27刀大量出血休克死亡，警方循線逮獲周男。

周男被逮後自稱，他從2014年起罹患精神疾病，常感到「有狙擊手對自己不利」、「被監督」、「有人要殺我、傷害我」等被害妄想或持續性幻聽，並辯稱李男嫌他的狗髒臭，還先攻擊他，他才持刀反擊。

北院委託醫院鑑定周男精神狀況，指周有反社會人格違常傾向，並罹患思覺失調症等精神疾病，法官認定周觸犯殺人罪、構成累犯加重條件，其犯行造成被害人家屬無法抹滅之傷痛，但考量《兩公約》禁止對精神障礙者判死，僅判處周男無期徒刑。

案經上訴後，死者妻子出庭哽咽地說，丈夫遺體刀傷累累、入殮時幾乎無法穿上衣服，她跪在地上哭求法官將周男判死，「希望老公是最後一個受害人」。

高院審理後認為，周男曾因殺人未遂案遭判刑確定，去年出獄後不到半年，又犯下本件殺人案，足見其惡性重大，但念及他犯後坦承犯行，且是思覺失調症患者，依殺人罪將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)

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