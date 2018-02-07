執行署台北分署與31銀行合作 行動支付繳欠款

2018年02月07日 16:52 中時 陳志賢

「行動支付新時代，繳款easy pay不必帶錢包」行政執行署台北分署7日宣布與財團法人聯合信用卡處理中心簽約合作，即日起開放義務人可用以行動支付繳納案款，義務人只要臨櫃以智慧型手機行動支付案款，取代現金、信用卡支付，避免民眾攜帶的不便及遺失的風險，既便利又安全。

台北分署表示，台北分署辦理行政執行案件，義務人欲繳納欠稅、罰款或各項費用時，除了親自到場以現金或刷卡繳納、購買郵政匯票繳納，欠款未滿2萬元之國稅、地方稅、汽車燃料使用費、交通違規罰鍰等案件，可至4大便利商店全國門市繳款外，即日起民眾也可以選擇親自至該分署臨櫃以以智慧型手機行動支付案款，提升繳款之便利性及安全性。

台北分署指出，目前參與台北分署之「公務機關信用卡繳費平臺」，目前發卡銀行共有土地銀行、合作金庫、第一、華南、彰銀、上海商銀、台北富邦、國泰世華、高雄銀行、兆豐、花旗銀行、台灣企銀、台中商業銀行、華泰、新光、陽信、三信、聯邦、遠東、元大、永豐、玉山、凱基、星展、台新、日盛、安泰、中國信託、樂天(以上手續費0元)、匯豐及台灣永旺信用卡(以上手續費20元)等31家。

台北分署說，民眾如收到台北分署的繳納通知，只要有這31家發卡機構的行動支付工具，都可以到台北分署臨櫃以智慧型手機行動支付執行案款，就可以順利完成繳納手續。

(中時)