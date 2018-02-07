倪安東誇張偷腥史爆出前 竟拿麥可喬丹名言自勉？

2018年02月07日 16:43 中時電子報 吳品瑤

當年參加《超級星光大道》一展歌藝加上有張台美混血俊臉而嶄露頭角的男星倪安東，2014年無預警宣布已結婚生子，之後竟爆夜店把妹、偷吃合作女星等負面新聞，形象與事業跌至谷底，而今又被《鏡周刊》爆出他因外遇被老婆Vivi提告，驚曝還劈腿主播、「女神級藝人」甚指嫖妓，讓外界吃驚不已，僅而回溯其社群po文發現，他在此事爆發前，竟貼出麥可喬丹名言疑似自勉，該名言對照他的行為，讓網友直呼好諷刺。

倪安東在八點檔偷腥史新聞曝光前2天，貼出喬丹名言疑似自勉。(翻攝自倪安東IG)

倪安東正逢衝刺演藝事業之際，2014年無預警宣布早跟護士老婆VIVI結婚並育有3歲女兒，本以為將展現幸福人夫景況，沒想到竟被爆跟合作音樂劇的女星管罄搞不倫，今又被周刊爆出，2年前他還和「女神級藝人」在北京發生一夜情，被老婆發現遭逼問，竟吐露「床技比妳好」等評論，加碼自爆偷吃過女主播，甚至在新加坡召妓，讓老婆VIVI身心受創提告，要求倪安東與管罄連帶賠償100萬元精神慰撫金，偷腥史讓外界大為吃驚，直呼猶如八點檔般誇張。

而在新聞爆出前2天，倪安東更新了instagram，簡單貼出黑白文字照片，內容為引用「籃球大帝」麥可橋丹(Michael Jordan)名言：「我一生一再地一再地一再地失敗，而那是我何以成功的理由」，推算當時他早已發生婚內撩妹、劈腿一夜情、偷腥等情事，引用此名言疑似自勉，讓人看了覺得格外諷刺，而據《自由時報》報導，今詢問相關問題，經紀公司表示聯絡不上倪安東，因此不知他貼出喬丹名言是否在回應新聞事件，故不便作出回應。

(中時電子報)