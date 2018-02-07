勞工局籲事業單位落實四級以上地震後「自主檢查」

2018年02月07日 16:45 中時 陳世宗

花蓮縣近海6日深夜發生規模6.0有感地震，震央所在地花蓮首當其衝，震度高達7級，主震過後還有逾百起餘震。台中市政府勞工局長黃荷婷提醒，因應地震事業單位應落實地震後自主檢查，如施工架、臨時構造物、固定式起重機等，避免釀成倒塌及墜落等災害。

勞工局指出，各事業單位及營造工地應注意施工架垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺內，應與穩定構造物妥實連接；露天開挖場所開挖深度在1.5公尺以上，或有地面崩塌、土石飛落之虞時，應設擋土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護或張設防護網之設施。

針對隧道、坑道進出口附近表土有崩塌或土石飛落，應設置擋土支撐、張設防護網、清除浮石或邊坡保護措施，進出口的地質惡劣時，應採鋼筋混凝土從事洞口防護。

勞工局表示，地震後的房屋、橋梁等修繕或拆除作業時，應使勞工確實使用安全帶並配合現場作業設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器，搶修時應注意安全及感電預防；營造工地或廠房內物體有飛落之虞，應以固定或變更堆放處所，防止物體掉落造成危害。

黃荷婷呼籲，該局將加強列管各高風險工地確實執行，使勞工免於發生職業災害，如未依規定可依職業安全衛生法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。若對危害預防措施有任何疑問，可向台中市勞動檢查處洽詢，04-23550553。

都發局提醒民眾，注意外牆磁磚安全維護，若發現建築物外牆磁磚有剝落危險，可打1999專線通報，市府將立即派員設置警示線，並要求建物所有權人進行適當處置或修繕，以維護公共安全。

(中時)