勞工局籲事業單位落實四級以上地震後「自主檢查」

友善列印
中時

花蓮縣近海6日深夜發生規模6.0有感地震，震央所在地花蓮首當其衝，震度高達7級，主震過後還有逾百起餘震。台中市政府勞工局長黃荷婷提醒，因應地震事業單位應落實地震後自主檢查，如施工架、臨時構造物、固定式起重機等，避免釀成倒塌及墜落等災害。

勞工局指出，各事業單位及營造工地應注意施工架垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺內，應與穩定構造物妥實連接；露天開挖場所開挖深度在1.5公尺以上，或有地面崩塌、土石飛落之虞時，應設擋土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護或張設防護網之設施。

針對隧道、坑道進出口附近表土有崩塌或土石飛落，應設置擋土支撐、張設防護網、清除浮石或邊坡保護措施，進出口的地質惡劣時，應採鋼筋混凝土從事洞口防護。

勞工局表示，地震後的房屋、橋梁等修繕或拆除作業時，應使勞工確實使用安全帶並配合現場作業設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器，搶修時應注意安全及感電預防；營造工地或廠房內物體有飛落之虞，應以固定或變更堆放處所，防止物體掉落造成危害。

黃荷婷呼籲，該局將加強列管各高風險工地確實執行，使勞工免於發生職業災害，如未依規定可依職業安全衛生法處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。若對危害預防措施有任何疑問，可向台中市勞動檢查處洽詢，04-23550553。

都發局提醒民眾，注意外牆磁磚安全維護，若發現建築物外牆磁磚有剝落危險，可打1999專線通報，市府將立即派員設置警示線，並要求建物所有權人進行適當處置或修繕，以維護公共安全。

(中時)

花蓮強震發生16小時 餘震154起 … 舊有空間活化！新竹市民富里文化…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。