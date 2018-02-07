黑洞錢坑 阿富汗戰事每年燒掉美國1.3兆稅金

2018年02月07日 16:54 中時電子報 李靖棠

據美國軍事新聞網（Military Times）報導，從2001年911事件開始，美國以襲擊主嫌賓拉登（Osama bin Laden）藏匿在阿富汗山區為由，發動反恐戰爭入侵塔利班組織（Taliban），16年過去了，賓拉登雖已不在，但始終無法「根除」塔利班的美軍，如今面臨更大的難題：錢。五角大廈（the Pentagon）表示，如今每年在阿富汗的駐軍和戰事，燒掉美國人民高達450億美元（約1.31兆台幣）的稅金，成為美軍最沈重的負擔。

US Army Soldiers Combat Footage in Afghanistan - Firefights With Taliban | Afghanistan War

美軍官方估算，目前在阿富汗共駐紮16,000名官兵，這450億美元（約1.31兆台幣）的鉅額支出，其中包含50億美元（約1,460億台幣）給予阿富汗國防軍、130億美元（約3,796億台幣）是駐阿美軍的總體開銷，7.8億美元（約227.8億台幣）則是用於對當地的經濟援助。事實上，在2010至2012年兩年期間，美軍共派駐約10萬名官兵進駐，當時的花費一度飆高至每年1,000億美元（約2.92兆台幣），令外界瞠目結舌。

這場被稱為美國陷入最長時間的戰爭，不僅讓阿富汗國家經濟和基礎建設遭到嚴重破壞，更讓諸多長年駐紮於此地的美軍士官兵，魂斷異鄉或得到創傷後壓力症候群（PTSD），返回家鄉後反而成為不定時炸彈。前總統歐巴馬（Barack Obama）曾想撤離全部駐阿富汗的地面部隊，交與阿國國軍接管，卻被當時的國防部長卡特（Ashton Carter）勸阻，維持8千多名部隊續留維持安全，並在卸任前放寬駐阿富汗美軍的授權，擴大有關打擊塔利班的任務，勢必要擴大控制範圍。

美國現任國防部長馬蒂斯。（圖/美國國防部）

川普上台後，卻似乎沒有撤軍的打算，反倒是身邊的國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）中將和國防部長馬蒂斯（Jim Mattis），還希望美國持續增加駐軍，至少再派3,700名部隊進駐，並持續金援當前親美的中央政府，以戰逼迫塔利班求和。

正準備登機執行任務美國陸軍部隊，右方是CH-47 契努克直升機。（圖/美國陸軍）

但不少國會大老紛紛提出異議，代表肯塔基州（Kentucky）的聯邦參議員蘭德・保羅（Rand Paul）就批評，「我們處於一個無藥可救的情況，我看不到希望。」麻州參議員艾德·馬基（Ed Markey）則呼籲，與其花這麼多錢在海外，相反地應該將這些稅金用在美國民眾的身上，才是真正政府該做的事情。

(中時電子報)