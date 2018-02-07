舊有空間活化！新竹市民富里文化推廣據點開工

2018年02月07日 16:47 中時 陳育賢

位在新竹市少年街「新竹少年刑務所」宿舍群旁老舊閒置屋舍，市府為活化空間使用，近日規畫動工整建，未來配合有96年歷史、目前台灣僅存規模最完整的刑務所宿舍群，啟動「演武場修復工程」，希望未來成為新竹市「文化品牌」之1。

市府指出，新竹市民富里少年街6號、8號、10號連棟的30年老屋，閒置長達10年以上，而民富里有6000多位里民，過去一直只能借用市立棒球場看台下空間作為集會據點，除空間狹小，也沒有空間舉行藝文活動，民富里有活動空間需求。

市府近年積極活化閒置空間，因此向國有財產署有償撥用取得建物，為民富里里民打造民富文化推廣據點，提升市民生活品質，近日並動工整建。

市長林智堅表示，未來民富文化推廣據點，將透過建築師努力，如日本電視節目「全能住宅改造王」般，將舊有建築進行大改造，使老空間能發揮最大效益，煥然一新，提供里民完善休憩空間，他也與里民相約，未來完工後，在新空間與里民一同享用共餐食堂。

地政處則指出，民富文化推廣據點為地上2層造建物，共投入約741萬經費進行整修，此次整修雖非歷史建築物，但其因鄰近新竹少年刑務所、演武場等歷史建築，仍將保留原有房屋的外觀風格，以融入歷史建築群地景地貌，未來將建置展演空間、辦公室、廚房、地坪廣場等，讓市民擁有推廣藝文展演活動、宣導老人關懷等多功能空間，促進社區資源共享，預計2018年5月底完工。

(中時)