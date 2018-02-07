2018年02月07日 16:58 中時電子報 綜合報導

《樂公益》因唇顎裂遭譏笑 曾宇辰勇敢唱出自信美

患有先天性唇顎裂導致左眼全盲的歌手曾宇辰，不到一歲時便配戴了左義眼，而直到今年都仍需持續進行重建手術。因特殊的外貌讓她從小就是個特別沒自信的人，連走在路上都不敢和別人四目交接，直到報名電視選秀歌唱比賽後才明白勇敢堅持追夢的自己才是最美的，在未來也希望能用自身故事影響更多人。

曾宇辰的爸爸媽媽從不把她當作特殊的孩子教育，也因此她不曾認為自己有何不同，直到有次和媽媽到超市買菜時被陌生的孩子稱作魔鬼，那時才知道原來自己在別人眼中的模樣。求學階段時也因難聽的綽號曾讓她排斥上學，不過媽媽卻告訴她「以後如果別人這樣子笑你，就給他一個微笑就好了。」教會了她用樂觀、正面的態度去面對。

特殊的外貌，讓曾宇辰從小就是個特別沒自信的人，連走在路上都不敢和別人四目交接。(圖/樂公益提供)

小時候就開始喜歡哼哼唱唱的曾宇辰也曾想像過自己站上大舞台開演唱會的樣子，卻始終認為自己的樣貌和印象中的演藝圈格格不入無法成為歌手。直到看了一場演講後深刻明白人有無限的可能，在追夢的路上不該畫地自限，也因而下定決心報名大型選秀歌唱節目，並希望能藉此機會向曾經嘲笑或指責過自己的人證明本身的歌唱實力。

曾宇辰曾認為自己的樣貌是無法成為歌手的，但她堅信，充滿自信並堅持追夢時的自己，才會是閃爍動人的。(圖/樂公益提供)

因唇顎裂遭譏笑，曾宇辰勇敢唱出自信美，她的故事像她的歌聲一樣感人。(圖/樂公益提供)

起初反對曾宇辰走上音樂路的爸爸媽媽，擔心著當她站上舞台時必須接受台下大大小小的聲音會受到傷害，但走到了現在發現原來宇辰不僅只是用歌聲帶來溫暖的力量，更能用本身的生命故事激勵許多人，從此由不贊成轉為支持。她也感謝父母嚴格的教育使自己成為一個有生命力和擁有希望的人，家人的支撐讓她堅持下去。

「不要把人生想得太壞，勇敢去做最漂亮的自己。」

每個人內心都有著夢想卻常因怕失敗而不敢去做，但曾宇辰認為在恐懼而害怕向前的時候是很不漂亮的，唯有充滿自信並堅持追夢時的自己才會是閃爍動人的，今年將發表作品的她也期望能用歌聲與自身的故事來影響更多的人勇敢前行。

(中時電子報)