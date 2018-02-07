助弱勢家庭找回年味 住商不動產佳里店贈年菜

住商不動產佳里店總經理謝彧森、卓素月夫婦，捐贈北台南家扶佳里服務處200桌年菜，每份6道菜，加熱就可食用，要讓大佳里區200戶弱勢家庭溫暖圍爐。（莊曜聰攝）

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住商不動產佳里店總經理謝彧森(左二)，捐贈北台南家扶200桌年菜，每份6道菜，要讓大佳里區200戶弱勢家庭溫暖圍爐，7日也專車發送到受扶助家庭。（莊曜聰攝）

寒冬送暖，住商不動產台南佳里加盟店總經理謝彧森、卓素月夫婦，花費近50萬元，捐贈北台南家扶佳里服務處200份年菜，每份包含6道料理，要讓受扶助的弱勢家庭過個好年，7日也動員旗下員工，結合家扶志工，一起將年菜宅配到府，在春節前送上愛心。

謝彧森原本與太太卓素月在彰化縣經營房仲業，20年前返回故鄉佳里經營並加盟住商不動產，佳里區子龍里出身的他，除了擔任當地廟宇永昌宮總幹事，協助推展廟務，12年前積極做公益，年年捐款助弱勢，6年前在每年農曆中元節前，也會贈送大北門區弱勢戶普渡用品。

北台南家扶主任莊淑惠指出，佳里服務處包括佳里、七股、西港、將軍、學甲、北門、麻豆及安定等8個區，有近200戶受扶助家庭，近年受到不景氣影響，年菜募集也遇到瓶頸，每戶能有一道料理就不錯了，這次謝彧森夫婦捐贈每戶6道年菜，不僅解了燃眉之急，也讓弱勢家庭能安心過個好年。

謝彧森說，本著回饋地方心理，加上過去一年在公司員工努力下，雖然大環境不佳，業績仍有所成長，決定擴大服務面，請專業廚師烹調年菜，有雞湯、糖醋黃魚、筍絲封肉、八寶丸、櫻花蝦米糕及羮品等，並採急速冷凍後真空包裝，只要退冰加熱後就能食用，在保存上也較為容易。

(中時)

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