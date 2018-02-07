花蓮傳強震 民進黨台南市長初選6選將均暫停活動

花蓮強震傳出多人傷亡，參與民進黨2018台南市長初選的6名選將全都宣布暫停選舉活動。（資料照片）

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花蓮強震傳出多人傷亡，參與民進黨2018台南市長初選的6名選將也感同身受，7日全都宣布暫停選舉活動。其中，陳亭妃還將捐款1個月所得，黃偉哲、顏純左則各捐10萬元。

陳亭妃說，2年前台南大地震永康維冠大樓傾倒，居民受困者眾，如今花蓮也發生強震致多人傷亡受困，台南做為感同身受的地震災民，一定要共同發起募集急難現金、物資行動，讓此一不幸事件能早日圓滿落幕。因此，她除宣布停止這幾天的市長黨內初選競選活動，還將捐出1個月所得，並呼籲團隊有錢出錢、有力出力一起募現金、物資，全力支援災區。

黃偉哲表示，2年前台南大地震的嚴重災情以及永康唯冠大樓倒塌時的死傷，受困民眾受到各界資助及幫助良多，方能盡速救災，渡過難關。因此作為台南市民的他，也以感恩的心與實際行動回報，宣布暫停初選選舉活動3天，並捐出10萬元給花蓮縣政府協助災民，還將邀請部分台南市議員以及議員參選人，共同幫助花蓮災民。

顏純左也指出，對於花蓮震災他感同身受，希望能夠盡一己之力協助災難，因此個人捐助10萬元，民進黨台南市黨部捐10萬元，並停止競選活動2天，希望社會大眾有錢出錢、有力出力。此外，顏純左原訂7日上午10點30分要到台南地檢署，按鈴控告黃偉哲後援會長郭秀珠涉加重誹謗、公然侮辱等罪嫌，也因花蓮發生強震臨時取消，擇期再進行。

王定宇宣布暫停選務工作2天，並要求團隊隨時注意災區訊息更新及物資需求；葉宜津也宣布暫停選舉活動3天；李俊毅暫停選舉活動，何時恢復則視行政院協助救災情況決定。

(中時)

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