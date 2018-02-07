花蓮觀光團均安 暫無大批旅客要求退費

2018年02月07日 17:14 中時 王思慧

花蓮昨天晚間發生芮氏規模6.0地震，致花蓮市區、美侖及七星潭等地出現災情。交通部觀光局表示，據統計大陸團體旅客約有5千餘人、日本旅客約200餘人、歐美團體旅客約10餘人，所有團體旅客均平安無虞，花蓮地區景點也無嚴重災損。目前各旅行社也無大批旅客要求退費，預計過年團客還是會到花蓮。

雄獅旅行社指出，目前無團在當地，取消情況還不明確，如旅客有提出，會盡全力從優處理。東南旅行社表示，因東部車票難訂，且離過年假期還有段時間，目前未有大批旅客要求退費，僅有一人取消，還會再視後續發展，再做變動。

易遊網表示，因應花蓮地震事件，凡是向易遊網購買花蓮國內旅遊、訂房及國內機票，於2月7日至2月11日出發旅客，可取消全額退費；若要改訂其他國內行程，提供200製500元轉團優惠（特惠商品除外）。

國內訂房部分，訂購日於2月7日前(含)，入住日為2月7日後(含)旅客，可選擇改期或改訂其他國內訂房商品，皆提供5%房價優惠；或可取消全額退費。國內機票部分，花蓮航線－台中／花蓮、高雄／花蓮，於2月7日至2月9日出發之旅客，於2月9日下午5點前，與華信航空公司或易遊網申請退票，皆可取消全額退費，免扣手續費。

觀光局表示，如花蓮地區觀光旅館業、旅館業及民宿業者因本次地震致相關營業場所受有損害，受災旅宿業為整(修)建、重建營業場所及資本性修繕所需資金，將提供受災旅宿業貸款信用保證，以協助其順利取得資本性融資貸款，辦理災後重建。

花蓮部分地區因地震災情恐影響旅客安全，為保障參團旅客權益，觀光局今與行政院消費者保護處、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行業品質保障協會商定旅客參團解約退費處理原則；旅客取消參團旅遊行程時，得依國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項之應記載事項第14點及國內旅遊定型化契約書第13條規定向旅行社申請解約退費，旅行社扣除已代繳之行政規費及已支付之必要費用後，應將餘款退還旅客。

另旅客如欲延後行程或轉團者，仍得洽商旅行社辦理。觀光局已通知各旅行公會轉知所屬會員業者，辦理花蓮地區旅遊時，旅行社及導遊應隨時注意旅客情況與安全，適時調整行程避開地震影響區域；如有緊急事故或災害資訊，並應立即向觀光局通報。

復個別旅客如係自行向花蓮地區觀光旅館、旅館業及民宿業者訂房，如因地震等不可抗力或不可歸責雙方因素致無法履行訂房契約時，消費者得請求改期，或依個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項第9點規定，請求業者返還已支付全部定金及其他費用。

觀光局未來將持續掌握花蓮地區災後復原情形，並與花蓮縣政府、各旅行公會及當地旅宿公協會保持密切聯繫，以妥慎掌握旅行團旅遊安全，並協助當地旅宿業者辦理災後重建事宜。

(中時)