日官民關切花蓮地震災情盼提供支援 謝長廷：要視台灣有無需要

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日本官房長官菅義偉7日一早在記者會上慰問台灣花蓮地震的受害災民，他強調，「若台灣當局提出救援要求時，日本政府將提供必要之協助。」駐日代表謝長廷表示，「目前還要看國內有沒有這個需要，現在是救人第一」、「這樣的災情，以台灣的能量應該還是足夠的」。

菅義偉表示，「目前還不清楚震災受害的詳細情況，在此向不幸死亡的民眾表達哀悼之意，同時由衷慰問受害的災民。

有關日本是否派緊急救援隊前往災區協助求災一事，菅義偉表示，「如果台灣當局提出救援要求時，日本政府將提供必要之協助。」

我駐日代表處7日接獲來自日本官方及民間的許多慰問。經駐日代表處查證，這次在花蓮地震中受傷的日籍人士共計9位，分別送往花蓮3家醫院，包括花蓮醫院1名、花蓮慈濟就醫7名、基督教門諾會醫院1名，據瞭解除基督教門諾會醫院1名74歲受傷接受治療已無大礙，其餘均已出院。

日本國會超黨派組織「日華議員懇談會」幹事長、眾議員古屋圭司7日已向駐日代表謝長廷表達慰問，並表示若需救援物資，日本政府已做好萬全準備，盼災區早日恢復榮景。日本台灣交流協會會長大橋光夫、理事長谷崎泰明7日已致電謝長廷以及花蓮縣縣長傅崐萁表達慰問之意。

謝長廷7日在代表處表示，「日本包括官房長官、日華懇及日本台灣交流協會都有表達關心，這是由外交部及政府整體方針配合災情，如果有需要，在網站會公布。」

「目前不只日本公家機關，日本民間個人也致電代表處，現在在網站有公布災情也公布日本人傷亡情形，每3小時會更新一次，讓關心此事的人可以知道最新消息。」

針對是否請日本支援或是否開設捐款帳戶之事，謝長廷表示，「目前還要看國內有沒有這個需要，現在是救人第一。現在仍有不少人失聯，不知道實際上有多少人傷亡，目前初步是說有4人不幸罹難，其他都是受傷，很不幸。但這樣的災情，以台灣的能量應該還是足夠的。」

(中時)

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