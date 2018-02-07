新住民生活適應輔導班協助融入台中文化

台中市政府民政局開辦「新住民生活適應輔導課程」，透過交流協助新住民更快融入台中文化。（陳世宗攝）

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中時

台中市政府民政局為輔導新住民適應台中生活，特開辦「新住民生活適應輔導課程」，依照新住民不同需求，提供就業管道介紹、機車考照輔導班等課程；今年課程除以往生活適應內容，再融入台中各區文化元素，包括新丁粄節專班、閩南語班等多元課程，透過交流更快融入台中文化。

民政局7日於台灣大道市政大樓舉辦「107年新住民生活適應輔導班記者會」，邀請「新移民希望舞團」帶來《荷塘月色》開場表演；現場邀請東勢區越南新住民製作新丁粄為新住民輔導課程拉開序幕，讓民眾了解新住民除了帶來原屬國家的文化特色外，也努力學習台中傳統文化。

民政局長周永鴻說，為發揮新住民的優勢，並促進其對台中文化的了解，今年課程以「新住民、新文化、新講師」為精神，每班課程均安排一堂課由新住民當講師，分享適應我國生活的經驗。

例如東勢區課程結合客家文化特色，舉辦新住民新丁粄節專班，教導新住民認識新丁粄節歷史背景與文化習俗，結合一區一特色的理念，與新住民共同傳承台中文化，也讓新住民更了解台中、更快融入台中生活，打造台中為友善的國際城市

民政局表示，今年課程內容除延續以往的就業管道介紹、機車考照輔導班等內容，也加入台中各區文化特色，希望帶領新住民瞭解台中在地生活，並認同台灣文化。課程共分為24班，自3月起陸續開班授課，更多課程詳細資訊詳如附件。

(中時)

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