日樂團「猴子把戲」享受幫樂迷求婚

日本搖滾樂團「猴子把戲」將來台開唱。（avex taiwan 提供 ）

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時報周刊
溫博鈞

時序漸近情人節，日本搖滾樂團「猴子把戲」自嘲自己不算是浪漫的樂團，但覺得他們的歌曲都帶有浪漫的元素在裡面，而全員感到最浪漫的時刻是在2016年的某次歌迷俱樂部演唱會上，有位男歌迷順勢在猴子把戲與歌迷互動的段落中，在舞台上向當時也在現場的女朋友求婚，全場氣氛都很期待女生的回答，正當女生回答是的時候，猴子把戲全員同時都感受到被一股強大的浪漫氣氛包圍，這是猴子把戲印象最深刻的浪漫回憶，被問起是否還願意幫粉絲求婚，猴子把戲爽朗笑說：「當然！我們自己很享受幫樂迷求婚」展現十足暖男精神。

前來台時猴子把戲曾抽空前往九份逛逛，讓他們印象深刻，這次則希望前往工作人員推薦的溫泉，感受台灣風情。自認走享受美食路線的猴子把戲，喜歡在台灣喝啤酒、吃火鍋、台式飲茶，最後再以牛肉麵結尾，這是他們覺得最享受的事情，猴子把戲補充說：「吃完美食再去按摩，那就真的是最棒的了！」

「猴子把戲2018台北演唱會MONKEY MAJIK IN TAIPEI 2018」確定於4月7日於Legacy Taipei舉辦，確定於2月9日中午12:00起，在全台7-ELEVEN ibon售票系統機台及網路同步開賣。

(時報周刊)

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