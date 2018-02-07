27歲男星猝逝！去年才結婚 妻痛心：我在等你回家

2018年02月07日 17:27 中時電子報 施品瑜

金韓一老婆悲痛發文。（圖／翻攝自微博）

公司證實金韓一病逝噩耗。（圖／翻攝自微博）

金韓一曾來台拍戲、開小型音樂會。（中時資料照）

韓籍歌手金韓一2009年在大陸選秀節目《絕對唱響》奪下冠軍，成為大陸選秀史上第一個外國冠軍選手而知名度大開，去年他才開心和成都女友結婚，成為中國女婿，沒想到今（7日）卻傳出他在濟州島突然去世，得年27歲，震驚外界。

金韓一去年5月才在演唱會上向女友何佳韵求婚成功，未料結婚不到一年，近日竟傳出他在濟州島病逝的消息，而其妻子今下午則在微博PO出兩人合照，痛心寫下：「我在等你回家，給我一個擁抱！你不會丟下我的我知道！」金韓一的眾多好友也紛紛發文悼念，讓大家看了相當不捨。

隨後，金韓一的經紀公司也證實噩耗，表示他因突發性病症，搶救無效於濟州島病逝，「從我們身邊永遠的離開了」，並稱金韓一的親友同事已協助家屬處理後事，後續事宜會再做公告，「願他在另一個世界依舊可以幸福快樂，與音樂相伴。一路走好，我們親愛的韓一....」。

金韓一不只是歌手，2014年還來台灣LONG STAY拍攝《鋼鐵之心》，和柯有倫、昆凌、袁艾菲成為好友，之前也曾加入大陸節目《非正式會談》擔任韓國代表，說得一口流利中文，頗受觀眾喜愛，如今傳出猝逝噩耗，讓粉絲無法接受。

(中時電子報)