雲門大樓塌 住戶爆：二樓民宿結構變更 業者：接手時就這樣

花蓮強震，雲門翠堤大樓傾倒。(圖/中天拍攝)

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中時電子報
/ 綜合報導
圖為漂亮生活旅店崩塌前。(翻攝自臉書專頁)

花蓮強震已造成當地至少四棟大樓傾倒，外界質疑大樓結構是否出問題？一名雲門翠堤住戶指出，二樓民宿結構有變更，還一度造成大樓漏水，恐危及安全。民宿業者表示，接手前二樓內部結構就已經變更，申請也依規定，住客有保險，應該理賠或協助的她不會逃避。

雲門住戶表示，他已經報請花蓮市政府政風處調查，位於二樓的民宿結構變更是否合法，以及變更時間是在業者接手前還是接手後，以釐清大樓倒塌和結構變更是否有關，以及相關責任歸屬。

他指出，當初想在花蓮找電梯大樓，就近照顧父母，因為市中心都是三層店面、選擇性少，就買了雲門翠堤大樓的四樓。他入住時，二樓已經蓋了民宿，而且還一度因民宿造成其他樓層漏水，後來2013年覺得二樓民宿太吵，他就搬離了。

但他還擁有雲門翠堤的產權，還有一百多萬的貸款，現在房子一夕之間沒了很錯愕。這名住戶本身是法學教授，他也直指雲門翠堤不算舊，而且附近都沒倒，懷疑大樓結構的改變一定有所影響。

位於雲門二樓的民宿「漂亮生活旅店」王姓老闆娘說，當初買下時就沒隔間，申請也依規定，住客有保險，應該理賠或協助的她不會逃避。阿官火鍋員工都慶幸逃出，但旅店有一名夜班員工沒有逃出，她很難過。

(中時電子報)

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