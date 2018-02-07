【花蓮6.0強震】想捐款看這 中央開設賑災專戶

衛福部成立中央賑災專戶。（衛福部提供）

友善列印
中時

花蓮昨夜發生6.0強震，造成受災戶的嚴重傷亡和財產損失，不少民眾傳出捐款的意願。衛福部下午正式成立賑災專戶，即日起至3月31日，開放民眾捐款，捐款將指定作為0206花蓮震災所用；衛福部指，除了花蓮縣政府的專戶外，該專戶是中央政府唯一的捐款專戶，捐款金額可百分之百扣抵所得稅。

為協助災民後續醫療、復健、生活及社會重建的費用，不少人紛紛表達捐款之意，包括藝人蕭敬騰、網路紅人館長等，均宣布要捐款做善事，但也傳出有人在網路上「假募款」，行徑令人髮指。

衛福部今日也成立賑災專戶，衛福社會救助及社工司科長詹恒說，目前除了花蓮縣政府的賑災專戶外，衛福部的賑災專戶是中央唯一的捐款專戶，從今日起至3月31日，開放民眾捐款，捐款將指定作為0206花蓮震災所用。

詹恒補充，因為捐款是捐給政府機關，根據所得稅法，可在明年報稅時，百分之百扣抵所得稅；另，民間團體如要發起「0206花蓮震災專案」勸募活動，應依公益勸募條例規定向主管機關申請勸募許可。

衛福部指，民眾可以利用下列方式進行捐款：

【國內部分】

1.金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；

2.郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

【國外部分】

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

【如指定用途為】：「0206花蓮震災專案」，請於匯款單或郵政劃撥儲金存款收據空白處敘明捐款用途「0206花蓮震災專案」，並將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。

(中時)

花蓮地震 凱達格蘭基金會捐10萬 泰國國際發明展　基隆二信抱大獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。