【花蓮6.0強震】想捐款看這 中央開設賑災專戶

2018年02月07日 17:41 中時 倪浩倫

花蓮昨夜發生6.0強震，造成受災戶的嚴重傷亡和財產損失，不少民眾傳出捐款的意願。衛福部下午正式成立賑災專戶，即日起至3月31日，開放民眾捐款，捐款將指定作為0206花蓮震災所用；衛福部指，除了花蓮縣政府的專戶外，該專戶是中央政府唯一的捐款專戶，捐款金額可百分之百扣抵所得稅。

為協助災民後續醫療、復健、生活及社會重建的費用，不少人紛紛表達捐款之意，包括藝人蕭敬騰、網路紅人館長等，均宣布要捐款做善事，但也傳出有人在網路上「假募款」，行徑令人髮指。

衛福部今日也成立賑災專戶，衛福社會救助及社工司科長詹恒說，目前除了花蓮縣政府的賑災專戶外，衛福部的賑災專戶是中央唯一的捐款專戶，從今日起至3月31日，開放民眾捐款，捐款將指定作為0206花蓮震災所用。

詹恒補充，因為捐款是捐給政府機關，根據所得稅法，可在明年報稅時，百分之百扣抵所得稅；另，民間團體如要發起「0206花蓮震災專案」勸募活動，應依公益勸募條例規定向主管機關申請勸募許可。

衛福部指，民眾可以利用下列方式進行捐款：

【國內部分】

1.金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；

2.郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

【國外部分】

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

【如指定用途為】：「0206花蓮震災專案」，請於匯款單或郵政劃撥儲金存款收據空白處敘明捐款用途「0206花蓮震災專案」，並將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。

(中時)