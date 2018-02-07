泰國國際發明展　基隆二信抱大獎

基隆市私立二信高中學生日前參加泰國國際發明展，一舉囊括「2金3銀3銅3特別獎」，並以「附照明之可攜式環保餐具殺菌裝置」受到國際評審青睞，榮獲金牌。（張穎齊翻攝）

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基隆市私立二信高中學生日前參加泰國國際發明展，其中最受囑目的是「附照明之可攜式環保餐具殺菌裝置」，作品符合時下環保潮流，又融合創意，備受國際評審青睞，榮獲金牌。（張穎齊翻攝）
基隆市私立二信高中學生日前參加泰國國際發明展，其中最受囑目的是「附照明之可攜式環保餐具殺菌裝置」，作品符合時下環保潮流，又融合創意，備受國際評審青睞，榮獲金牌。（張穎齊翻攝）

台灣之光！基隆市私立二信高中日前參加在泰國曼谷國際貿易展覽中心舉行的「泰國國際發明展」，二信學子一舉囊括「2金3銀3銅3特別獎」等大獎，是台灣代表隊中唯一獲得金牌及特別獎的高中生隊伍，其中最受囑目的是「附照明之可攜式環保餐具殺菌裝置」，作品符合時下環保潮流，又融合創意，備受國際評審青睞。

二信高中在此次賽事中，以「附照明之可攜式環保餐具殺菌裝置」獲得金牌及加拿大特別獎，這件創意發明作品，可解決一般人帶環保餐具外出用餐卻洗不乾淨、消毒不完全的問題，並採攜帶型紫外線燈，有趣實用又美觀。

二信高中表示，使用外食免洗餐具容易破壞環境，政府倡導多使用攜帶型餐具，但使用後清潔不易，消毒不完全，易造成細菌繁殖，而二信研創的「附照明之可攜式環保餐具殺菌裝置」，可解決這項問題，將攜帶型餐具置於袋內，以紫外線進行消毒殺菌，讓外食更健康也更環保。

此外，二信高中的「寶貝球安全帽殺菌燈」也獲得金牌及澳門特別獎，而「紅綠燈裝置」則榮獲銅牌及加拿大特別獎，「安全發光背心」、「舒眠燈」、及「磁控保險箱」獲得銀牌，「多功能露營燈」及「安全帽」獲銅牌。二信學子在此次賽事中，總共抱走2金牌、3銀牌、3銅牌、3個特別獎，消息傳回台灣，師生都相當振奮。

這次「泰國國際發明展」總共有世界各地共24國參賽，超過1000多件作品共同展出，二信高中校長林立也表示，孩子們除了認真讀書外，在課外的表現也相當傑出，二信此次能代表台灣榮獲獎項，師長們對此都引以為傲，期盼再接再厲。

(中時)

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