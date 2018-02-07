還在氣！不管川普好尷尬 梅蘭妮亞再死守玉手不給牽

2018年02月07日 17:36 中時電子報 蔡萱

自從被爆在新婚不久出軌AV女星後，美國總統川普第一夫人梅蘭妮亞的關係備受外界矚目，二人上周末前往州度假，才被拍到梅蘭妮亞不甩川普在前等她，全程無視川普快閃，被外界認為梅蘭妮亞還在為這此出軌傳聞生氣，沒想到才事隔幾天，又被拍到川普想牽起梅蘭妮亞的手，和鏡頭打招呼，但慘被梅蘭妮亞揮掉手拒絕，似乎兩人之間的冷戰還沒結束。

第一夫妻在結束上周自佛州海湖莊園度假行程後返回華盛頓，川普5日在白宮前往陸戰隊一號的路上，發現有鏡頭在對準著自己，因此伸手準備牽起梅蘭妮亞的手，打算以恩愛夫妻的形象和媒體揮手。但結果是再一次被梅蘭妮亞拒絕，她為了不讓川普牽手，大衣下的玉手緊握自己的包包，展示出就是不給川普牽的氣勢。

最後就是川普只好自己尷尬地舉起的手和鏡頭打招呼，身旁的梅蘭妮亞也露出招牌笑容，彷彿拒絕丈夫牽手的事都沒發生過一樣，但整個過程仍被眼尖的網友發現，再推特上被瘋狂轉載。

兩人上周末是自出軌爆料後，首次一起現身空軍一號上，沒想到難得齊現的夫妻倆竟毫無交流，下機時梅蘭妮亞甚至無視川普似乎想和以往一樣與她攜手面對鏡頭，直接臭臉忽略丈夫的存在，快閃走上在一旁待命的汽車，留下川普一人孤伶伶地和鏡頭揮手。

自出軌傳聞風波爆發後，梅蘭妮亞突然取消隨夫赴瑞士出席世界經濟論壇的行程。又在發表國情咨文當日，和以往第一夫人不同的獨自前往國會，種種行徑惹來梅蘭妮亞為此事怒不可遏、兩人關係直轉急下的揣測。

AV女星史蒂芬妮（Stephanie Clifford）聲稱自己於2006年在一場高爾夫活動上，遇見了剛和梅蘭妮亞亞新婚一年的川普。不過這夜無法阻止看上眼的兩人，很快地發生了性關係。儘管白宮第一時間否認了這項傳聞，但仍引起了外界極大的關注。

另外，一直有傳聞稱，川普為此讓私人律師科恩（Michael Cohen）付給爆料的AV女星史蒂芬妮約13萬美元的封口費，換取保密協議，才讓史蒂芬妮改口否認這一切爆料。

(中時電子報)