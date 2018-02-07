遠傳啟動五大關懷 協助救災及後續重建

2018年02月07日 17:44 中時 陳大任

花蓮昨晚發生規模6.0有感地震，造成多處大樓坍塌並傳出災情。遠傳電信於7日凌晨搶進災區，投入46名人力，加派行動基地車，協助通訊恢復及救災關懷。目前花蓮地區因遠傳提供充足備援電力，用戶權益並無影響。

遠傳電信表示，這次地震共造成遠傳花蓮地區19個基地台因停電受到影響，市區基地台均備有發電機與備援電力，同時可透過附近基地台互相備援，因此市區收訊未受影響。少數幾個基地台位位於坍方路段，待道路搶通後，遠傳工程人員將於第一時間進入維運。

因東台灣地震重創花蓮地區，遠傳及其子公司德誼數位、遠時數位科技，即時啟動五大關懷服務如下，希望協助災民後續重建：

關懷一：遠傳門市成立關懷服務站，不限遠傳用戶，均可免費使用

為協助災民通訊順暢，遠傳於花蓮中正門市，已成立關懷服務站，不限遠傳用戶，均可免費使用相關服務，包括：免費提供代客充電、換補卡、預付卡以及免費撥打緊急電話等服務；行動電源/備用手機/傳輸線借用；受災戶手機/平板等行動裝置受損，至遠傳花蓮門市，即日起至2月28日，維修費5折優惠及指定充電器五折優惠。此外，遠傳還提供暖暖包、雨傘/雨衣、礦泉水、熱飲等貼心服務，協助災民一同度過難關。

關懷二：遠傳提供受災戶帳單緩催緩繳、月租費減免

遠傳針對花蓮受災戶提供帳單暫緩催收3天（2月7日至10日）、帳單延繳、月租費減免等作業，凡受災區客戶進線都將彈性處理帳務問題。其中月租費減免部分，針對花蓮市災區公園路36號(統帥飯店)、國盛六街2、4號(白金雙星大樓)、國盛六街41號(吾居吾宿大樓)、商校街2號(雲門翠堤大樓)等四棟倒塌建築物災民，遠傳主動減免三個月折扣後之語音+數據月租費（不適用新申辦）。此外，針對地震罹難者辦理死亡停機，帳款一律不收取。

關懷三：friDay購物號召員工、攜手廠商捐贈物資送愛至災區

friDay購物集結站上資源、號召員工捐款、攜手廠商捐贈受災戶所需物資送愛到災區，現更加速企劃開設愛心專區，邀請民眾至friDay購物認購物資，一起為花蓮受災民眾在寒冷低溫中送上最實際的溫暖。

關懷四：德誼數位同步啟動關懷機制，iPhone手機維修費5折優惠

德誼數位DE考量花蓮居民在震災中，遭遇iPhone受損急需要維修或者手機充電需求，德誼在花蓮市區擁有Apple銷售門市及Apple授權維修中心，即日起至2月28日提供花蓮0206地震受災戶以下緊急關懷專案：第一、2月7日起受災戶憑相關證明文件至德誼花蓮授權維修中心，德誼提供iPhone手機維修費5折優惠。第二、受災戶憑相關證明文件至花蓮門市可享iPhone專用充電器五折及提供免費充電線優惠。第三、可至花蓮門市享有免費充電服務。以上服務僅提供受災戶緊急聯繫使用，也呼籲花蓮非受災區域消費者支持，將以上服務留給需要的受災戶優先使用。

關懷五：遠傳啟動簡碼小額捐款 手機直撥591933響應災後重建

遠傳攜手中華基督教救助協會，即日起遠傳用戶透過手機直撥591933（企業用戶MVPN手機直播99591933），就能即時捐款幫助花蓮地震受災民眾。客戶直撥591933聽取語音說明，依照語音流程指示選擇捐款金額新台幣100、300、500元後，即可零手續費完成捐款。

(中時)