旗山賞燈迎春活動2月15日起展開

農曆春節期間，旗山老街擠滿各地遊客到此地觀光賞花燈。 （林雅惠翻攝） 　

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搭新年祈福公車遊大樹區。 （林雅惠翻攝）

2018旗山春節活動「愛‧旗福‧旺旺年」，將於除夕至初五一連6天展開，區公所規劃七大創意燈區，突破以往傳統花燈與燈飾設計的方式，今年首度以「音樂燈廊」方式呈現，讓遊客行走在50公尺長的音樂燈廊，可以一邊賞燈，一邊欣賞音樂。

旗山區公所表示，2018年農曆春節共規劃「水資源珍愛蕉點區」、「星光璀璨區」、「祈福平安區」、「糖鐵農情區」、「歡樂光影區」、「旗廟樂趣區」、「GO旗幻音樂燈廊」等七大燈區，其中最特別的是，在中山路(老街上)與永福街上有個「科技狗」，緊接著「GO旗幻音樂燈廊」，均讓您目不轉睛，奇幻無比。

另在延平路走進華中街，還有「水資源珍愛蕉點區」，遊客只要讓走進來，即有LOVE拍照區為迎賓的亮點，活動期間在華中街有特色市集及舞台區有精采節目演出和有獎徵答與趣味遊戲活動，歡迎大家除夕至初五到旗山踩老街迎新春。

此外，「台灣好行-大樹祈福線」是交通部觀光局推動綠色低碳旅遊路線之一，沿途行經「舊鐵橋濕地公園」、「竹寮山觀光酒廠」、「姑山倉庫」、「鳳荔文化館」到達聞名國際的佛教聖地「佛光山」，這都是大家最愛駐足的地方。

交通局2018年特別在「台灣好行-大樹祈福線」低地板公車進行車廂內新年祈福塗裝並佈置祈福樹，要讓民眾除可感受新年喜氣外，也可利用車上祈福卡寫下新年心願，掛在祈福樹上，跟隨「大樹祈福線」到佛光山一同祈福。

(中時)

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