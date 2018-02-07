《中時晚間快報》統帥飯店1員工脫困 1命危搶救

2018年02月07日 17:44 中時電子報 綜合報導

◎統帥飯店1員工脫困 1命危搶救

206強震襲台，位於花蓮市區的統帥飯店瞬間倒塌，3樓以下重壓到土裡，3樓變成1樓，台中市消防局特搜隊漏夜趕到現場救援，終於在7日凌晨先救出1名受困在地下室的飯店員工陳明輝，陳男表示無受傷不願意就醫。

◎氣象局：前震多達94次 1個月內恐有更大的地震

昨晚（6日）花蓮近海發生芮氏規模6.0、震度7級的強震，已確定為這波群震的主震，至今日中午為止累計又發生140次餘震，顯著有感者 17次，規模達到5的甚至有9次，餘震又多又大。且前震多達94次，氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，在台灣地震史上還沒碰過這樣狀況，不排除接下來2周至1個月內會有規模更大的地震發生。

◎緊急救援 張志軍致電傅崐萁 誠摯慰問 願意提供救災協助

今日上午，國台辦主任張志軍與花蓮縣長傅(山昆)萁緊急通電話，海協會長陳德銘致電花蓮縣有關方面，向在地震中遇難的台灣同胞表達沉痛哀悼，向受傷受災的台灣同胞表示誠摯慰問，並表示願意提供包括派遣救援隊在內的救災協助。

◎陳喬恩酒駕獲緩刑2年 須提供60小時義務勞動

知名藝人陳喬恩，1月4日凌晨酒駕被逮，酒測值高達0.67，涉嫌公共危險罪，台北地檢署7日偵結，因陳女認罪，犯後態度良好，並無前科，給予緩起訴處分，期限2年，要求她須提供60小時的義務勞動，考量她長期在大陸，要求她必須在1年半履行。

(中時電子報)