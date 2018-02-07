四公尺高稻草狗「福旺」趕工中

趕工中的4公尺高的稻草狗已見雛型，可能是全台獨一無二的稻草狗。（周麗蘭攝）

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縣長李進勇視察稻草狗編織進度。（周麗蘭攝）

為了讓旅外遊子回到雲林故鄉有更多地方可玩，雲林縣府委託大埤鄉三結村民編織4公尺的稻草狗與稻草迷宮已接近完工，完工後都將放置在農博生態園區，農曆春節初二、初三舉辦活動正式亮相。

大埤鄉三結村是全國稻草收購量最多的社區，有人專門收購稻草做成肥料、打成草袋，這幾年以稻草為社區營造元素，成功型塑「稻草文化村」形象。

三結村民做出很多膾炙人口的裝置藝術，各種動物都做過，2013年曾做了隻春牛舉行「春牛祭」村民扛著遊行，2014年居民又打造2條102公尺的稻草龍「雙龍吐珠」。

最近大埤鄉三結社區將合力編織4公尺高「稻草旺旺狗」及「森林稻草迷宮」，稻草狗的編織如製作花燈，先做一鐵絲骨架，再把稻草鋪上，半成品的稻草狗看起來相當可愛，是全國最大隻稻草狗，名為「福旺」。

縣府表示，農博生態園區在農曆春節初二、初三舉辦「福旺農博戲新春」活動，上午11點與下午3點有福袋分送，歡迎鄉親扶老攜幼來走春。

農博生態園區屆時將有稻草動物園、兒童歡樂園區、森林稻草迷宮、真人大富翁、福旺市集。

縣長李進勇表示，縣府規畫一連串「轉來雲林，幸福來臨」景點與活動，邀請鄉親回雲林幸福過好年，無論在鄉親返鄉或旅人到訪，都能在農博生態園區體驗稻草的芬芳與農業多元發展。

(中時)

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