藍晒圖旺旺來走春 本週末義賣為花蓮加油

藍晒圖園區本週末起將設置義賣點，由各進駐品牌提供優質作品為災區送暖，所得全數捐給花蓮災區。(曹婷婷攝)

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2年前小年夜凌晨，台南0206強震釀嚴重死傷，時隔2年，再度喚起台南人的地震夢靨，為回饋社會、為花蓮加油，藍晒圖園區本週末起將設置義賣點，由各進駐品牌提供優質作品為災區送暖，所得全數捐給花蓮災區，為賑災盡一分心力。

下周就是農曆新年到來，適逢狗年到來，被譽為全國最友善毛小孩的藍晒圖文創園區，7日上午原定歡喜舉辦「旺旺來走春」活動，沒想到，前一晚發生花蓮強震，彷若2年前0206南台強震翻版，相似情境再度上演，業者們臨時共思「我們能做點什麼？」決定從本周末在園區舉辦義賣，所得全數捐助花蓮災區。

藍晒圖文創園區管委員主委喬惠蓉說，2年前台南0206地震，園區夥伴們臨時啟動義賣活動，26家業者不分你我，捐出自家商品投入義賣，連續5天在園區廣場擺攤，最後一天還有前總統夫人周美青帶著原聲合唱團的孩子到場，加入義賣行列，所得全數捐給台南市政府投入救災及重建。

2年前逢猴年，當時園區推出猴年祈福卡，1個100元提供民眾購買，不少民眾購買後，寫下祝福話語，將祈福卡掛在廣場，傳遞四面八方的民眾對台南人的祝福，今年也將趕製狗年祈福卡，希望讓民眾農曆年間來到藍晒圖，走春之餘也能發揮愛心。

藍晒圖文創園區於新春連假推出「旺旺來走春」活動，包括創意市集、財神小遊戲與春節「必buy」商品。今年也增添「日記商號」、「觸感私塾生活提案工作室」、「圓氐」、「京都奈本舖」與「巧手貓╳城市貓」等5支生力軍，帶給造訪園區的朋友更多精彩活動與豐富體驗。

進駐園區的寵物飾品品牌ZAZAZOO負責人蔡佳霖說，2月16日至20日大年初一至初五，廣場有「藍晒圖走春計畫」市集，每天安排至少10多個攤位，含括創意手作、風格插畫、特色美食、精選舊物與獨特選品等5大類別，以春節主題創作商品與大家見面，每天也將提供限量10組的消費券紅包給現場參與的朋友。

此外，新春應景且最受歡迎的財神爺更將蒞臨藍晒圖，和遊客大玩擲骰子比大小，只要比贏就能拿紅包、享有商品兌換與消費優惠。各品牌寵物店長們也將親自坐鎮「賣萌」，邀請全國朋友和狗主人、貓奴們，過年來台南走春！

(中時)

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