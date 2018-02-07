地球文明會 探討東西文明融合助推全球新型城鎮化建設

地球文明會國際高峰論壇，推動新型城鎮化建設。（主辦單位提供）

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中時電子報
綜合報導

日前，在廈門國際會議中心開展了為期兩天的2018地球文明會國際高峰論壇。金誠集團董事長韋杰與2014年諾貝爾生理學獎或醫學獎獲得者愛德華•莫索爾、2014年諾貝爾物理學獎獲得者中村修二等多位諾獎獲得者，以及國內外各行各業的專家、頂尖智庫匯聚一堂，共同探討地球意志下，文明的融合以及文明與生態的關係。

韋杰，作為全球新型城鎮化巨頭、華人商業領袖，金誠集團創始人，倡議發起此次地球文明會旨在探索地球意志的內核，推動更強大地球文明形態的形成，預見人類未來的發展，從而構建人類命運共同體，助推全球新型城鎮化建設，開啓地球1.0紀元。

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早上九點，韋杰先生在廈門國際會議中心白鷺廳，第一次正式對外介紹地球文明會，韋杰說：「我特別希望有一個平台，這個平台我自己也是非常樂於去發起並且積極的推動它，並且能夠讓它成為一個實踐平台的一個組織，我把它命名為地球文明會。在這個地球文明會裡面我希望我們能夠去更加準確的、更加清晰地的、更加有實踐性的在物理、化學、醫學、經濟、文化等等不斷的學科裡面能夠去融合，能夠去推動，能夠去向這個世界釋放出真正合一的、完整的一些文明的發展。」

(中時電子報)

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