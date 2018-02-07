緊身服回彈 道格瓊斯演怪物像仰臥起坐

2018年02月07日 17:48 中時 潘鈺楨

奧斯卡大熱門電影《水底情深》，已橫掃世界各大影展82項獎座，包含金球獎最佳導演級最佳配樂，更累計提名255項大獎，並以13項奧斯卡提名傲視影壇。電影上周末又再度傳來捷報，導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）一舉拿下美國導演工會獎最佳導演（DGA），幾乎宣告今年奧斯卡最佳導演非吉勒摩戴托羅莫屬。

電影票房在世界各地發酵，美國上映邁入第十周，票房穩定進帳，並以累計納入4,464萬美元（近新台幣13.4億），而全球票房方面，許多一級戰場尚未開片，但票房表現早已遍地開花，最終可望收入超過1億美元（近新台幣30億），台灣定檔在情人節正式上映，口碑場已於上周五提前開跑，首周末全台進帳260萬，滿座率超高。

劇情設定在美、俄兩國在科技及國力上高度競爭的時代下，一個神祕的人魚水怪與孤寂一生的啞女公主所發展出超乎想像的浪漫愛情，大師級導演吉勒摩戴托羅透過新作施展天馬行空的魔咒，將經典怪獸電影傳統的感傷和刺激，與疑雲密布的黑色電影結合，然後在一個與眾不同的濃烈愛情故事中翻騰激蕩，探索我們都好奇的幻想、我們無法控制的神秘，以及我們必須面對的獸性。最終激發出這部炫麗奪目、大膽濃烈的奇幻饗宴。

為了製作出這個神秘莫測的兩棲生物，《水底情深》在多倫多的片場開拍的三年前，戴托羅聘請蓋戴維斯（Guy Davis）和文森波羅斯（Vincent Proce）開始設計實驗室和水缸。隔年，他自費僱了兩位雕塑家大衛曼格（David Meng）和戴夫葛羅索（Dave Grosso），在他的「荒涼之屋」工作室（Bleak House）裡開始設計他的魚類生物。戴托羅非常致力於讓這個生物到位，他甚至自掏腰包為這個生物的設計出資，花費數十萬美元，在九個月的時間內蘊育出來。戴托羅承認：「我知道我想讓這個生物真實，但同時又要做得美，這是一項艱鉅的任務。我知道這需要很長的時間，所以我甚至沒有把它放在電影的預算中。這真的是我做過的最難的生物設計。」

道格瓊斯（Doug Jones）詮釋這個生物，他從未想過自己會成為愛情片中的主角，因為服裝的緊身和能運動自如的特性，讓56歲的瓊斯得「進入了人生中的最佳體能狀態」。他說：「我知道這將是我體能要求最高的角色，這點激發了我。穿著泡沫膠乳和矽膠做成的服裝，總是令我彈回它的原始狀態，就像激烈的健身，每一個動作都像仰臥起坐或拉單槓。」瓊斯的大幅轉變也意味著每天花兩到四個小時作在化妝椅上。肢體動作上，瓊斯參考了戴托羅給他的圖像：「他說這個生物具有一種鬥牛士般的性感和危險，但加上銀色衝浪者手的流動感。」電影2月2日限量登場，14日正式上映。

(中時)