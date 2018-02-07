台灣高鐵即日啟動「花蓮地震救援搭乘專案」

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台灣高鐵公司表示，即日起啟動「花蓮地震救援搭乘專案」，凡各縣市救災及醫療團體，欲前往花蓮地區救災者，均可申請免費搭乘高鐵列車至大台北地區，以便快速轉往災區投入救援工作，搶救受災民眾，並協助重建家園。

高鐵公司表示，花蓮強震造成嚴重災情，高鐵雖為西部走廊大眾運輸工具，仍義不容辭協助救援團體搭乘高鐵列車轉往東部災區，希望發揮「高速傳愛」精神，與政府攜手同心，一起為救援工作克盡心力。

高鐵「花蓮地震救援搭乘專案」即日起開放申請，截止日期視搶救進度另行公告。申請資格為前往花蓮協助救災救援團體（起、迄站須有一站為南港站、台北站或板橋站），請救災團體請至遲於乘車前一小時提出申請，以利座位安排。

申請時請撥打高鐵客服專線4066-3000（手機請加02），苗栗地區請撥 4266-3000，台東、金門地區請撥4666-3000，馬祖地區請撥02-4066-3000，客服專線服務時間為每日上午6時至晚上24時。高鐵公司將與申請人確認車次及座位，請申請代表人持個人身分證件及所屬團體證件，領取車票後搭乘。

為維護旅運安全，救援團體攜帶救災物品請遵守台灣高鐵「旅客運送契約」規定，每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，或長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤。

因本項搭乘協助申請係台灣高鐵無償提供人道救援協助，誤點或運轉變更或運行中斷時，將不辦理賠償。考量資源有限，台灣高鐵有最終同意申請與否權利。如有不符協助搭乘資格而使用本項搭乘協助情形者，仍請照章補票。

(中時)

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