「罹難者」救活了！ 花蓮強震死亡人數6人

雲門翠堤大樓下午3時許原尋獲2遺體，但其中一人送醫後恢復生命跡象。（張祈攝）

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中時電子報
雲門翠堤大樓為昨晚花蓮強震傷亡最重。(翻攝自侯友宜臉書)

花蓮雲門翠堤大樓今下午2時，原本傳出尋獲2名女姓罹難者，搜救人員表示，當時其中一人疑似在睡夢中就離開人世，不過送醫後恢復生命跡象，故中央災害應變中心後來修正死亡人數為6人。

據中央災害應變中心統計傷亡人數，截至下午5時10分，共有6人死亡、254人輕重傷，88人失聯。

4棟傾斜、倒塌

這次地震當中共有4棟傾斜或倒塌，分別為公園路統帥飯店坍塌、國盛六街2號白金雙星大樓傾斜、國盛六街41號吾居吾宿大樓傾斜、商校街2號雲門翠堤大樓坍塌。

6死254輕重傷、有88人失聯

根據消防署統計的最新傷亡人數，目前6人死亡、254人輕重傷、88人失聯，救難人員持續救援中。罹難者為:60歲女性林Ｏ貞（自宅），66歲男性劉Ｏ騰（自宅），？歲男性戴Ｏ璋（雲門翠堤，50歲女性身分待查（雲門翠堤），60歲女性身分待查（雲門翠堤），36歲男性周Ｏ軒（統帥）。

多處橋樑封閉與封路

目前台9線170-174K仁清隧道落石清除中、花193線月眉段29.5K有落石崩塌、台8線封路，以上目前皆無法通行。另外，七星潭大橋已封閉、花蓮大橋戒護通行。目前花蓮道路損壞約有40處，民眾騎機車或開車需小心。

多處瓦斯外洩

根據消防署統計，目前共有8處有瓦斯外洩的情況出現，分別為吉安鄉仁里山海關、花蓮市富裕一街132-1號、花蓮市中山路一段3巷186號13樓之5、吉安鄉南山一街38號、花蓮市建國路阿成鵝肉、花蓮市博愛街171號、花蓮市中正路431號、福容飯店前疑似柴油外洩，提醒附近民眾注意。

(中時電子報)

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