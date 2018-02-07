0206花蓮地震 賴揆將捐1月薪賑災

2018年02月07日 17:57 中時 張理國

0206花蓮地震凌晨傳出嚴重傷亡災情，行政院長賴清德昨日0時50分起進行16小時馬拉松式指揮勘災往返台北花蓮，並指示政院成立「賑災與重建專案小組」，由政務委員兼國發會主委陳美伶擔任召集人，協調相關部會辦理花蓮地震後續賑災及重建工作。賴揆也宣布，將捐出一個月的月薪賑災。

賴揆表示，總統除親自到花蓮表達關心外，已於第一時間要求行政院與花蓮縣政府，一起解決民眾面臨的各種問題，讓花蓮儘速回復正常生活。賴院長並對國軍、各地警義消、全國技師公會等熱心團體全力投入救災表示感謝。

賴揆說，救人如救火、分秒必爭，目前最重要的是救災，第一要釐清受困待援民眾人數，第二是徹底執行保護工作，賴院長請技師公會加強建築物加固以確保安全，讓救援人員爭取時間，有效率進行搶救工作。

賴揆指出，此刻是花蓮最辛苦的時候，賑災方面，行政院於今日先撥給花蓮縣政府3億元，請傅崐萁縣長運用此筆款項，即時給予受災民眾生活協助。法定撫卹部分，罹難者每人將給予80萬元慰問金；傷者每人慰問金25萬元。同時賴院長也呼籲國人慷慨解囊，讓花蓮縣政府運用善款，提供災民更好的照顧。

賴揆表示，行政院今日早上已經成立「賑災與重建專案小組」，由政務委員兼國發會主委陳美伶擔任召集人，後續該小組將盤點橋梁、道路及學校等重建部分，並運用行政院總預算或花東基金進行修繕，儘速恢復公共設施功能。

(中時)