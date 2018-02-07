幫瀕死男友打手槍 法國鮮肉秀真愛

2018年02月07日 17:58 中時 潘鈺楨

法國鮮肉阿爾諾法盧瓦在床邊為片中因愛滋病瀕死的男友西恩打手槍，在一聲聲的抽送中緩解他生命末期的疼痛，男友身心俱疲的一句：「很抱歉那個人是你，在我快死時遇見我！」儼然成為2018最令人心碎的分手宣言。

兩位演員也對這場戲的強大渲染力感到驚嘆，沒想到竟然比真正的床戲更熱烈更有力，被這段另類性愛感動！電影以20年前愛滋病肆虐尚未獲得控制的巴黎為背景，導演以衝擊人心的配樂搭配既寫實又唯美的鏡頭，重新述說那個年代的愛滋病患者如何勇敢走上街，大聲向無視疾病肆虐和人命旦夕的政府嚴正抗議，場面猶如當今的同志大遊行！男主角一句痛心吶喊「我可能不能再參加明年的同志大遊行了」，更讓所有人感受到死亡威脅下，為自己人生拼博的生命之火。

爛番茄99%新鮮度的年度話題神作《BPM》，繼榮獲坎城影展評審團大獎、北美三大影評人協會最佳外語片後，更以13項提名傲視群雄，強勢問鼎「法國奧斯卡」凱薩獎。近日再傳捷報，一舉拿下「法國金球獎」盧米埃電影獎的最佳影片、最佳導演等6項大獎，兩位男主角分別獲得最佳男主角及最佳明日之星演員，成為新世代同志片代表。

導演羅賓康皮洛年少時，正值法國愛滋病肆虐與同志平權意識抬頭的時期，社會氛圍中恐懼與勇敢的衝突，深刻影響他的價值觀，對於《BPM》受到全球影迷愛戴，導演感到非常欣慰，並堅定表示：「我生命中有兩件大事不敢失手，『電影和愛滋病』，這是我準備30年的電影，是我們改變社會觀感的時刻，我要讓大家聽見25年前我在街頭聽見的聲音！」

導演將鏡頭瞄準愛滋病肆虐20世紀末的巴黎，從自身參與抗爭行動的經歷當中，汲取靈感拍成電影，除了讓人看見前人堅定不移的信念，也將當時政府的無所作為，以及製藥公司的惡行攤在重新攤在世人面前。隨著兩位男主角在愛滋人生的盡頭一面誓死抗爭，也一面以愛情爭取喘息空間，電影不只是記錄社會運動的歷讓觀眾跟著心跳的節奏，慢舞進入這些不卑不亢、面對命運仍昂首闊步的靈魂中。電影2月14日情人節在台上映。

(中時)