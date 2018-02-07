威名不再!德國豹2戰車在敘利亞慘遭痛擊

2018年02月07日 18:15 中時電子報 江飛宇

德國豹2主戰車(Leopard 2 MBT)是公認世界最優秀的戰車，與美國M1艾布蘭(Abrams MBT)、英國挑戰者2式(Challenger 2)齊名。然而，近乎無敵的聲譽卻在敘利亞戰場受到很大的挫折，不管是戰績或是形象，都使柏林與其他北約成員國顯得特別尷尬。

庫德人民軍最近發布戰果影片，在影片中，他們利用前蘇聯時代製造的的反戰車飛彈，成功擊毀了土耳其陸軍的豹2A4戰車，一方面讓人見識庫德軍的奮戰精神，但另一方面，最新銳的豹2A4，被老舊的前蘇聯反裝甲飛彈擊穿，同樣令人震驚，大家都在問：為什麼號稱「堅不可摧」的德國戰車居然落敗了？

豹2戰車相當的暢銷，至少有18個國家的陸軍在使用，不過因為二戰歷史因素，所以德國在出售戰車時，會在乎買家的國際形象與可能的戰場環境，盡量不要使豹2成為壓迫者的工具。這次發生在敘利亞北部，土耳其攻打庫德軍的戰爭，絕非德國所樂見，據說柏林方面同意出售354輛退役的豹2A4給安卡拉政府，是有一個附加條件，那就是「這批豹2A4不能用於鎮壓庫德人的相關戰場」，這項附加條件是否存在無法證明，不過明顯的事實是，土耳其豹2戰車原本確實部署在土耳其北部，俄羅斯對面。

庫德婦女保護軍(YPJ)所公布的擊毀土耳其戰車影片。

然而，2016年秋季以後，土耳其第二裝甲旅的豹2戰車被部署到了敘利亞邊界，理由是對IS 武裝集團發起反恐作戰，原本土耳其也沒打算派出這群豹2，但是在先前的幾次戰鬥中(稱為幼發拉底之盾)，土耳其的M60巴頓戰車被IS、敘利亞反抗軍、庫德軍給擊毀了十幾輛，所以土耳其國防部希望派出更強悍的豹2來挽回。

不過這批豹2A4來到敘利亞北部依然遭到痛擊，2016年12月的一批照片顯示，IS至少摧毀了10輛號稱無敵的豹2A4，有5輛是被反裝甲飛彈擊毀，2輛是被地雷或簡易爆炸裝置癱瘓，1輛是火箭炮或迫擊砲打壞的，是否還有其他的案例還不清楚。

俄國軍事專家認為，豹2設計上有致命的弱點，就是它的彈藥儲存區防護不足，豹2的彈藥儲存在左前方，而兩側裝甲防護比較薄弱，就很容易造成殉爆。

但是美國國家利益(national interest)的分析則認指出，土耳其的戰車運用方法出了差錯才是關鍵，戰車並沒有與步兵配合，一同並肩作戰相互支援，而是作為遠距離的火力支援武器部署在後方，使得戰車經常暴露在容易被伏擊的位置，結果包括IS、敘利亞反抗軍，以及庫德軍能把握這種時機，以反戰車武器把豹2給擊毀。同樣糟糕的戰術也出現在沙烏地阿拉伯，他們的M1戰車在葉門的戰鬥，也常常落入伏擊圈而被擊毀。

另一方面，土耳其現有的豹2A4，也確實是保護能力較不足的種類，比如加拿大的豹2A6M、丹麥的豹2A5，就安裝了抗地雷防護裝備，在阿富戰場上曾經壓到地雷遭到破壞，但是所有的裝備仍然可以使用加以還擊。 2008年的1輛丹麥豹2戰車遇到簡易炸彈的襲擊，但是現場指揮官仍然冷靜的應變，等到其他友軍前來支援。

土耳其當然也希望改良豹2A4，但是他們與德國的關係已惡化，先前說過德國要求土耳其不得將豹2用來陣壓庫德人，他們違約了，而且在2017年2月，逮捕了1名德土雙重裔的媒體人丹尼茲．尤西爾(Deniz Yücel)，理由是間諜罪，更是使德國社會感到憤慨。據說土耳其以釋放尤西爾為條件，希望德國幫忙升級豹2坦克，不過現在德國已經決議，由於土耳其發動入侵敘利亞北部的「橄欖枝行動」，將對土耳其完全斷絕全部的武器供應。

(中時電子報)