戴立綱直奔花蓮現場！揭花蓮、台南強震最大差別…

2018年02月07日 18:04 中時電子報 吳玫穎

專業氣象主播戴立綱。(中天)

花蓮縣近海昨深夜11點50分發生規模6強震，震度高達7級，造成花蓮4棟大樓倒塌，中天氣象主播兼《新聞龍捲風》主持人戴立綱昨第一時間進棚播報，今(7日)下午也率領《新聞龍捲風》團隊前進花蓮，為觀眾帶來災區第一手消息，並同步與專家學者連線分析，用2小時的《新聞龍捲風》節目時間，進行全方位的深入報導。中視中天新聞也派出主播張以仁、蕭惠文，及近60人新聞團隊前往災區現場，進行連線播報，提供最新、最即時的新聞資訊。

戴立綱昨晚不間斷播報最新災區訊息，播報完畢後更在臉書PO文提醒：「強震發生後，注意！蘇花，中橫，台七，台七甲，別走！花東海岸公路局部落石！」希望大家多加小心。

戴立綱表示，昨晚準備下班之際，突然一陣天搖地動，他立刻繫上領帶、穿起西裝外套，直奔攝影棚播報，從凌晨12點一路播報到快1點，之後交由其他主播接力報導，他則在公司收集地震資訊，觀察地震波段圖，直到凌晨2點才下班回家

花蓮昨深夜發生強震，正巧是台南大地震2週年，當時台灣發生芮氏規模6.6地震，造成台南永康區維冠大樓倒塌，釀成115人死亡慘劇。戴立綱表示，花蓮強震發生原因是板塊擠壓，能量釋放造成擺盪效應，導致建築物結構體崩解，台南大地震則是斷層地震，兩種地震成因不同。

戴立綱今下午已前往花蓮，將與《新聞龍捲風》團隊在災區現場連線播報，用2小時的時間深入剖析地震原因，進行詳盡報導，中視、中天新聞也將24小時不間斷為觀眾帶來第一手新聞資訊。

(中時電子報)