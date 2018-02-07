台中機場花博植生牆亮相 拍照上傳送好禮

2018年02月07日 18:28 中時 王文吉

出席貴賓與機長「虎爸」一同啟動「花博宣傳專機」首航，宣布拍照抽好禮活動開跑。（王文吉攝）

台中市觀旅局長陳盛山（右）示範與花博意象合照，上傳臉書「大玩台中」粉絲頁即可抽獎。（王文吉攝）

花仙子舞者帶來象徵花開的彩帶舞，為花博植生牆及機場行銷記者會揭開序幕。（王文吉攝）

花博植生牆由市樹五葉松及市花山櫻花迎賓，有3600餘株秋海棠、變色草等草花。（王文吉攝）

為行銷花博盛會，台中市政府於台中國際機場入境長廊，設置綿延30公尺的植生牆，7日並舉辦「全國機場行銷記者會」，宣告為期1個月的抽獎活動起跑，邀請旅客在全國四大機場出入境時，與任何花博意象合影，上傳到「大玩台中」粉絲頁，就可抽住宿券、餐券等好禮。

花仙子舞者帶來象徵花開的彩帶舞，副市長張光瑤、觀光旅遊局長陳盛山、市議員楊典忠、王立任等人，與機長「虎爸」一同啟動「花博宣傳專機」首航。張光瑤表示，台中世界花博跟其他地方不同，除展出花卉及植栽技術外，還表現台灣對於生態保育的重視。

花博「活廣告」設在台中機場入境長廊，由市樹五葉松及市花山櫻花迎賓，植生花牆種植3600株秋海棠、變色草等草花，石虎機長則駕駛「花現台中」彩繪飛機，邀請旅客於花博期間，造訪后里、豐原及外埔三大展區。

觀旅局長陳盛山特別感謝松山、桃園、台中及高雄等四大機場協助，於旅客服務中心、電梯和空橋等處設有花博意象；即日起至3月7日止，入、出境旅客拍照上傳臉書「大玩台中」粉絲頁即可抽獎，有福容大飯店住宿券、麗寶Outlet餐券及賽車場、摩天輪體驗券等好禮。

(中時)