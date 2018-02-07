強運水電工！前腳離開統帥飯店30分鐘 大樓就倒塌

前腳離開統帥飯店30分鐘 大樓就倒塌(翻攝自臉書《水電工聯盟》)

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中時電子報
貼文還附上統帥飯店倒塌前修繕水電畫面(翻攝自臉書《水電工聯盟》)

再晚半小時就完了！昨日花蓮發生規模6的強震，最大震度達7級，搖晃劇烈的程度以致於人無法依意志行動，昨晚花蓮瞬間4棟大樓倒塌，其中包括知名的統帥飯店1樓全毀，連4樓都坍塌到變1樓。一名水電師傅就在臉書《水電工聯盟》社團PO文，表示自己在地震發生前30分鐘才結束統帥飯店地下室的水電工程離開，30分鐘後就接到飯店倒塌的消息，嚇得他在臉書大喊「天公伯啊！」

這名水電師傅在臉書社團寫道，「X~統帥飯店剛完工，離開30分鐘之後被震倒了，天公伯啊，……心情跌到了谷底」，驚魂未定的他，同時還貼出多張工程照片，引來數千名網友討論。

對此，網友們表示，要是這名水電師傅再晚半小時離開，就真的完了！「真的是奈何橋上走一遭，沒事就好」、「死神OS：算你好運」、「工資當作買回小命，便宜拉，一起出事損失更大」、「拜託你快去買張樂透！」、「這真的人品爆表了」。

PTT上還意外釣出水電師傅的兒子，他表示昨天打給爸爸時，還好是在半小時前就離開，但水電是算case、不是月薪，這次工程的錢恐怕是拿不到了，可是家裡需要用錢，爸爸現在很難過，完全不知道怎麼安慰他...。

(中時電子報)

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