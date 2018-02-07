趙德胤想過要出家 拍紀錄片體驗當和尚

王興洪在趙德胤紀錄片《十四顆蘋果》裡出家當和尚。（岸上影像提供）

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趙德胤執導的新片《十四顆蘋果》，7日在國家電影中心舉辦的柏林影展行前記者會上首度曝光預告片段及劇照，故事主角是和趙德胤多次合作的王興洪。在拍完《冰毒》後回到緬甸工作的他，這次因為算命師建議他剃髮出家兩個禮拜改運，讓他再度成為趙德胤的新片主角，連串巧合讓他直呼改運真是改對了！該片入圍「論壇單元」（Forum）競賽，預計於2月中在柏林影展作世界首映，將由公共電視安排後續上映計劃。

柏林國際影展將於2月15日開跑，國家電影中心特別為即將前往參展的台灣電影舉辦行前記者會，由公視董事長陳郁秀和工作人員代表《十四顆蘋果》出席。作為被選為本屆競賽片的唯一台灣代表，《十四顆蘋果》未映就先成為矚目焦點，僅管趙德胤導演因為前往法國克萊蒙費宏短片影展擔任評審而不克出席，劇組仍為導演帶來了第一手資訊。

在記者會上首度曝光的畫面中，也正式揭曉本片的主角，竟是大家熟悉的《冰毒》男主角王興洪！近年除了在《再見瓦城》中飾演男配角外，他絕大部分時間都在緬甸從事影片拍攝。在他因失眠而尋求算命師協助的同時，卻正巧碰到趙德胤返鄉探望家人，於是自己的出家十四天全紀錄就這樣被趙德胤拍了下來。

趙德胤表示，其實王興洪出家這段時間充滿了各式各樣充滿趣味的遭遇，先是接受算命師指示翻山越嶺，來到偏鄉剃髮出家，後來又碰到當地的老住持出遠門，讓王興洪才沒幾天就莫名成為代理住持，處理村內各式各樣的大小雜事，從教小朋友打坐到處理結婚等終身大事等諮詢，都成了他的每日工作內容。趙德胤透露，其實自己也有想過要找個空閒時間出家，但因為這支紀錄片，自己也跟著王興洪體驗當和尚的生活，可說是非常大的收穫。

由趙德胤導演執導，岸上影像與公共電視共同出品的紀錄片《十四顆蘋果》，將於2月15日到25日舉辦的柏林影展進行世界首映，趙德胤屆時也將出席影展舉 辦的世界首映場次，更多相關資訊，可至「岸上影像工作室」FACEBOOK專頁查 詢：https://www.facebook.com/SeashoreImage。

(中時)

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