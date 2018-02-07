水噹噹關懷協會 寒冬送暖

2018年02月07日 18:43 中時 馬瑞君

寒冬送暖！台中市水噹噹關懷協會連續6年，集結多個社會資源，提供邊緣戶民生物資、春聯與慰問金各1千元，讓這些無法獲得社福補助的弱勢邊緣戶，可以過個好年。

這場「溫馨關懷．寒冬送暖」活動，7日在南區正義街舉行，主辦單準備熱騰騰的台灣小吃，還舉辦義剪，讓弱勢戶在歲末之際感受各界溫暖。

包括：市議員邱素貞、曾朝榮、社會局長呂建德、國光里長陳仁榮等人，都到場關心並分送物資。

身兼台中市水噹噹關懷協會理事長的邱素貞表示，下週就是春節，台中市卻有許多弱勢戶無法獲得政府社會福利補助，淪為邊緣戶，更需要外界關懷；尤其，最近強烈寒流來襲，對於原本就三餐難以溫飽的弱勢戶更是雪上加霜，亟需社會各界伸出援手。

因此，水噹噹關懷協會連續6年舉辦寒冬送暖活動，募集米、油、泡麵、麵線、罐頭等物資，以及慰問金，發送給東、南區邊緣戶共400戶。

住在工學里的張太太是位聾啞人士，先生自工廠退休後領有微薄退休金，一夕之間被兒子揮霍殆盡，受到嚴重打擊中風，只能靠輪椅代步；去年兒子離家後音訊全無，夫妻生活陷入困境。

住在國光里的74歲獨居黃姓阿嬤，6年前心肌梗塞，騎機車出車禍左腿截肢，上個月又摔倒，生活雪上加霜；兩個女兒遠嫁花蓮、高雄，她單身租屋，有一餐沒一餐，當領到一大袋愛心物資，讓她很感動。

邱素貞指出，受景氣不佳影響，今年不論在募集物資或慰問金時，都不如往年。期盼藉由這次愛心活動，拋磚引玉，喚起更多社會善心人士對貧困家庭及弱勢族群的關懷與幫助。

(中時)