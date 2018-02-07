天津路年貨大街開賣市府稽查維護消費者權益

2018年02月07日 18:27 中時 陳世宗

消保官要求攤商針對散裝零食糖果，保存期限應明確標示。（陳世宗翻攝）

農曆新年到來，台中市天津路年貨大街熱鬧開賣！台中市政府法制局為使消費者安心採買年貨，7日下午與中央主管機關前往天津路年貨大街進行聯合稽查；消保官指出，食品衛生部分未發現有過期食品，但食品衛生處理，如食材冷凍保鮮不足，當場輔導改善。

台中市政府經發局、消防局、衛生局及法制局消保官等，7日會同經濟部標準檢驗局至天津路年貨大街進行聯合稽查，發現食品衛生大致符合規定，僅有部分食材保冷效果應再加強，散裝食品均於攤位上標示成分及保存期限。

消保官謝明謙說，現場有1家攤商散裝零食糖果保存期限到期日僅餘1個月，告知攤商應清楚揭示食品即期資訊；一般商品部分，發現有彩繪指甲貼片、寵物衣服、不銹鋼保溫瓶（杯）、春聯及紅包袋等商品標示，不符合規定，當場進行輔導，要求上游製造商或進口商改正。

針對攤商交易使用的磅秤，稽查人員現場查核磅秤均符合規定，但商圈服務台未擺放公秤，已請商圈管理委員會儘速設置；因近來屢傳氣爆意外，消防局人員對於現場攤商的桶裝瓦斯數量及滅火器亦加強稽查，均符合規定。

法制局長吳梓生表示，中市年貨大街是每年農曆年前重要活動，活動開始前各主管機關已進行宣導，攤商違規情況逐年減少，特別是散裝食品大多已清楚記載保存期限；但在一般商品標示上仍須加強，繁體中文商品標示、產地說明與廠商資訊也應完整記載。

謝明謙強調，民眾採買時應貨比三家，消費者如有任何消費疑義，年貨大街現場有商圈服務台可立即處理，或於上班時間以手機或市話撥打台中市消費者保護專線1950洽詢；如於年貨大街購買商品發生消費爭議，消費者應儘速向法制局消保官室提出申訴，保障自身權益。

(中時)