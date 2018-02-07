關懷花蓮　慈濟送4700條毛毯、圍巾賑災

花蓮昨夜發生強震，慈濟備妥饅頭等物資賑災。（慈濟基金會提供）

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花蓮昨夜發生強震，引發房屋倒塌民眾受困的災情。慈濟基金會表示，事發後已連夜調度物資，送至倒塌大樓附近的安置中心，截至今日中午，共提供2700條毛毯、2000條圍巾、400張折疊床，盼讓鄉親及受災民眾得到溫暖。

慈濟基金會表示，花蓮昨日發生強震後，慈濟基金會立即成立防災協調中心後，連夜進行物資調度、熱食發放、災後關懷等，靜思精舍常住師父也於今日凌晨1時準備熱薑茶、饅頭、香積飯，到安置中心關懷鄉親，由於時值寒流，凌晨時慈濟基金會先提供1000條毛毯，以及超過400床折疊床（福慧床），送到倒塌大樓附近以及安置中心。

慈濟基金會指出，台北慈濟志工今日一早也調度毛毯、圍巾，急送花蓮，最後在台鐵協助下，台北慈濟志工集結了約1700條毛毯、2000條圍巾，在台鐵列車長及乘客也協助搬運，「大愛共伴」，將愛送往花蓮，盼讓無法返家的鄉親及旅客得以溫暖，加上凌晨提供的物資，總共送了2700條毛毯、2000條圍巾及400張折疊床。

慈濟基金會表示，花蓮慈濟醫院急診室湧進逾200位傷者，慈濟醫師、護理師等主動返回醫院進行救護，接獲災區需設置醫護站的消息後，花蓮慈濟醫院立刻派員前往，由於有居民不敢返家而在戶外，慈濟花蓮靜思堂開放鄉親入住，消息一出已逾200多人入住，慈濟會做第一線救災人員的後盾，虔誠祈禱，花蓮靜思堂也可繼續收容災區民眾。

慈濟基金會表示，慈濟將秉持「走在最前，做到最後」的精神，做救災人員與受災鄉親的後盾，各地慈濟醫院、海內外慈濟會所也陸續發起祈禱，祝福這波震災能快速度過，願受傷、受苦鄉親均能平安。

(中時)

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