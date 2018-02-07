「鐵雄」搖尾巴了 找到梁書偉搜救隊激動歡呼

搜救犬「鐵雄」在土石塊中不斷來回穿梭，並以靈敏的鼻子不斷嗅聞，發現統帥飯店待救者腿部，立刻以搖尾巴的方式向搜救人員示意上前救援。（張妍溱翻攝）

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台中市消防特搜隊7日凌晨挺進花蓮災區統帥飯店救援，經消防隊連夜救援，破壞大樓結構體挖出一個大洞，移除障礙物尋獲2名受困員工。（張妍溱翻攝）

搜救犬又建功！花蓮市6日發生7級強震傳災情，台中市消防局7日凌晨派特搜大隊26人及2隻搜救犬腿腿、鐵雄挺進災區救援在統帥飯店分2組作業搜救犬「鐵雄」穿梭土石堆中以靈敏鼻子嗅聞生還者，發現20歲梁書瑋有生命跡象讓現場搜救人員精神為之一振，35歲周志軒無生命跡象，梁被救護人員送往慈濟醫院救治。

「鐵雄快！」搜救犬衝進瓦礫堆中尋找生還者，先發現飯店第三面有受困者待救，牠猛搖尾巴，搜救人員趕緊使用生命偵測雷達從4樓垂降探測，出現3次間斷生存者訊息距離約6．5米，為求精準，再由第三面外牆進行水平偵測出現3次間斷訊息，最後透過敲擊得到回應，證實受困2名員工就在瓦礫堆中。

「鐵雄」擁有「高級瓦礫堆」及「亞洲區搜救犬」認證，震災搜救是牠最拿手的本領，搜救犬教官李俊昇指出，「鐵雄」在斷垣殘壁中來回走動，小心翼翼避免驚嚇受困者，當時發現受困者腿部「猛搖尾巴」示意搜救人員救援，牠跟著特搜隊員漏夜趕到花蓮在10度的低溫中用牠的專業幫助受困在瓦礫堆下的災民。

台中市消防局特搜隊也攜帶雷達生命探測器、聲納探測器、影像探測器、油壓破壞工具組、油壓支撐柱、鑽孔機、削岩機、混泥土切割鏈鋸、砂輪機等地震災害救援裝備，分秒必爭盡全力救援。

(中時)

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