萬和宮謝斗法會　平安粥保平安

2018年02月07日 19:04 中時 黃國峰

台中市萬和宮7日舉辦丁酉雞年謝斗祈安法會，請吃平安粥，繕食組志工舀起一碗碗的平安粥，要讓信眾們平平安安。（黃國峰攝）

台中市萬和宮7日舉辦丁酉雞年謝斗祈安法會，誦經團持續誦經祈福，場面莊嚴肅穆。（黃國峰攝）

台中市萬和宮7日舉辦丁酉雞年謝斗祈安法會，向天上聖母感恩、祈福，廟方還請信徒還品嚐平安粥，在冷冷的天吃上一碗熱粥，讓信徒大呼過癮，另配合政府政策，廟方今年還首度準備不鏽鋼碗、鋼筷，讓信徒大讚，很環保。

在擊鼓鳴鐘聲中，董事長蕭清杰率領董監事，祈求天上聖母「保佑風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進。接著，由潭子區慈音寺住持普茂法師開懺，誦經團持續誦經祈福，場面莊嚴肅穆。

依照傳統習俗，每年的植斗及謝斗法會，萬和宮都會準備平安粥，分享信眾，保平安，上午10點不到，已有信眾到場排隊，越接近中午越熱鬧滾滾，信眾也在前晚的地震過後、濕冷的天氣裡，吃上一碗平安粥，直呼吃過後「內心平安、身體溫暖！」

董事長蕭清杰表示，以往都準備免洗筷，經去年開會後決定，今年首度使用不鏽鋼碗筷，不少信徒拿到後都大讚「不錯喔，很環保！」離席時還贈送平安麵線，祝福信眾閤家平安。

(中時)