謝長廷頒感謝狀予日本資深緝毒功臣瀨戶晴海

我駐日代表謝長廷7日在東京的駐日代表處頒贈感謝狀予日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部長瀨戶晴海。(黃菁菁攝)

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我駐日代表謝長廷為感謝日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部長瀨戶晴海長年投身毒品防制取締，致力打擊台日毒品犯罪，績效卓著，7日在東京的駐日代表處特別頒贈感謝狀予以表揚。瀨戶表示，犯罪組織已進入無國界時代，期盼台日進一步合作，形成一體地打擊犯罪。

謝長廷致詞時表示，我政府對於台日跨國毒品犯罪日趨增加甚為重視，為加強取締毒品犯罪，法務部調查局曾在2017年台日經貿會議中提議，台日簽署反毒合作協議(備忘錄)一事，盼兩國簽署協議後，透過台日執法機關國際合作，共同打擊台日販毒集團。

瀨戶被問及現在犯罪組織作案手法的特徵及國際化的情形時表示，現在無論從海上還是靠飛機走私毒品，手法越來越多樣化，且已不限單一國家，而是朝多國化發展，日本、台灣、中國大陸，還包括歐洲等犯罪組織已進入無國界的時代，讓我們感到非常擔憂。

瀨戶表示，「現在已與台灣法務部調查局的各位合作，即時地交換資訊情報，希望能相互理解彼此的法律和調查手法，加強比現在更進一步的合作，形同同一團隊般地一起行動，這是最重要的，我們能做的一定會盡全力協助台灣，也希望台灣方面能協助我們。」

針對「台灣非國際刑警組織成員，台日在行政支援上合作情形如何？」之提問，瀨戶表示，「在行政協助上完全沒問題，在各層面資訊交換、協助也非常順利。」

瀨戶將於3月底退休，任職期間與我法務部調查局共同合作破獲多起台日毒品走私案，因緝毒在2013年、2015年榮獲人事院總裁賞暨明仁天皇召見殊榮。他致詞表示，20年來去過台灣40次以上，雖然去過許多國家，但特別喜歡台灣，退休後還想到台灣養老。

日本政府統計資料顯示，最近2年日本執法機關查獲安非他命毒品走私數量大幅成長，均逾1,000公斤以上，且被逮台籍毒販亦顯著增加，前年更查獲1400多公斤的安非他命。

熟悉台日緝毒情況的人士表示，近年來大陸毒品原料取得容易，大多輸進台灣後再製成安非他命，安非他命在日本售價高，成為安非他命的主要消費國，故受害嚴重。法務部調查局多年來長期與日本麻藥取締部建立密切合作管道，日本在打擊毒品犯罪上也仰賴台灣很多。

(中時)

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